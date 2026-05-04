 

Франческа Альбанезе предупредила об опасности «израилизации Европы»

04.05.2026, 11:04, Разное
Специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям Франческа Альбанезе, выступая на прошедшем в Афинах мероприятии солидарности с палестинцами, предупредила об опасности «израилизации Европы».

Международная чиновница, известная связями с ХАМАСом и неоднократно выступавшая с антисемитскими заявлениями, отметила, что Израиль предстал перед Международным судом справедливости и Международным уголовным судом по обвинениям в геноциде и преступлениям против человечности.

«Пока не будет положен конец израильской оккупации Палестины, оккупации, нарушающей нормы международного права, постановления международных юридических инстанций и резолюции Совета безопасности ООН, государства, входящие в ООН, не должны оказывать Израилю никакой помощи», – сказала Альбанезе.

«Но вместо того, чтобы разорвать с Израилем все связи, европейские государства продолжают вооружать его, покупают шпионское оборудование, усиливающее контроль над обществом, позволяющее арестовывать активистов и уничтожающее базовые свободы. Это израилизация нашего общества», – цитирует ее агентство Anadolu.

При этом чиновница отметила, что наряду с «израилизацией» проходит и процесс «палестинизации», однако, не столь масштабный.

