 

«Фонтанка» — арестован бизнесмен Илья Трабер, которого называют другом Путина

17.06.2026, 12:45, Разное
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Издание «Фонтанка» сообщает, что в Петербурге сотрудниками центрального аппарата ФСБ задержаны предприниматели Илья Трабер и Владимир Даниленко. Согласно публикации, это связано с расследованием убийства в 2020 году бизнесмена и депутата Андрея Петрова. Фонтанка отмечает, что Трабера называют другом Путина.

ФСБ и Следственный комитет проводят обыски в загородном доме Трабера и в его петербургском офисе. В публикации отмечается, что, поскольку следствие ведет центральный аппарат ФСБ, задержанных доставят в Москву. Как ожидается, там им будет предъявлено обвинение.

Трабер уже несколько десятилетий является заметной фигурой в бизнес-сообществе северной столицы России. Как пишет «Медуза»

, в 90-е годы он контролировал петербургский порт и находящийся в нем Петербургский нефтяной терминал – крупнейший по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

В расследовании телеканала «Дождь»

его называли одним из лидеров Тамбовской преступной группировки и единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин. Бизнесмен добился в суде опровержения его криминальных связей.


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