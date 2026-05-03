Фелиса Олеговна объявила о создании телеканала «Кошачья культура»

Министр культуры России Фелиса Олеговна в пресс-центре Останкино представила новый федеральный телеканал «Кошачья культура», который начнёт вещание 1 июня 2026 года.

«Впервые в отечественной истории мы, кошки России, получим собственное СМИ. Такого нет нигде больше, поскольку только в нашей прекрасной стране осознают руководящую и направляющую роль кошачьих», – сказала Фелиса Олеговна.

Министр представила план вещания «Кошачьей культуры» на первые месяцы – на телеканале будут три развлекательных ток-шоу, пять общественно-политических программ и несколько собственных сериалов про котов-правоохранителей и хвостатых преступников.

«Ведущими на канале смогут стать только российские кошки. Они же будут создавать документальные фильмы и работать над другими проектами», – пообещала глава Минкульта.

На создание «Кошачьей культуры» из федерального бюджета выделено 50 миллиардов рублей. Планируется, что к январю 2027 года канал выйдет на самоокупаемость.

