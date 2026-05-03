 

Фелиса Олеговна объявила о создании телеканала «Кошачья культура»

03.05.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Министр культуры России Фелиса Олеговна в пресс-центре Останкино представила новый федеральный телеканал «Кошачья культура», который начнёт вещание 1 июня 2026 года.

«Впервые в отечественной истории мы, кошки России, получим собственное СМИ. Такого нет нигде больше, поскольку только в нашей прекрасной стране осознают руководящую и направляющую роль кошачьих», – сказала Фелиса Олеговна. 

Министр представила план вещания «Кошачьей культуры» на первые месяцы – на телеканале будут три развлекательных ток-шоу, пять общественно-политических программ и несколько собственных сериалов про котов-правоохранителей и хвостатых преступников.

«Ведущими на канале смогут стать только российские кошки. Они же будут создавать документальные фильмы и работать над другими проектами», – пообещала глава Минкульта.

На создание «Кошачьей культуры» из федерального бюджета выделено 50 миллиардов рублей. Планируется, что к январю 2027 года канал выйдет на самоокупаемость. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.05 / ВСУ — ночью перехвачены 249 из 268 БПЛА. МО РФ — сбиты 334 беспилотников

03.05 / Трамп — американский военный контингент в Германии сократится больше, чем на 5000

03.05 / Трамп отреагировал на инициативу Тегерана — «Они еще не заплатили достаточно высокую цену»

02.05 / В Таиланде пресечена деятельность центра, в котором находились около 90 израильских детей

02.05 / Генсек ООН попросил завершить все международные конфликты до выхода GTA 6

02.05 / Госдума запретила россиянам фотографировать котов

02.05 / Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

02.05 / Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки

02.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1529-й день войны

02.05 / Союз демократических политиков России в Вильнюсе объяснил, когда призывы к убийствам считаются «деколонизационной риторикой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике