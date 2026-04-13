Федеральный суд отклонил иск Трампа против WSJ на сумму 10 млрд долларов

Федеральный суд Флориды отклонил иск президента США Дональда Трампа против Wall Street Journal и его владельца Руперта Мердока. Трамп обвинял издание в клевете, а причиненный ему ущерб оценил в десять миллиардов долларов.

Иск был связан с публикацией WSJ, согласно которой, в книге, подаренной Джеффри Эпштейну в 2003 году, был непристойный рисунок, выполненный Трампом. В документе утверждалось, что такого рисунка нет, и издание обвинялось в «вопиющих нарушениях журналистской этики и стандартов точного освещения событий».

Судья Дэррин П.Гейлс сообщил, что истцу не удалось доказать злого умысла, что является необходимым критерием клеветы. Также отмечается, что перед публикацией WSJ предпринял необходимые усилия для доказательства его подлинности.

Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, в 2019 году покончил с собой в нью-йоркской тюрьме, где он находился по время расследования по делу. Это дало основание для слухов, что смерть была неслучайной.

В 2020 году была приговорена к 20 годам лишения свободы Гислейн Максвелл, помощница Эпштейна – ее признали виновной, в том числе, в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.