ЕС согласовал новые права авиапассажиров после 12 лет переговоров

Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о реформе правил защиты авиапассажиров. Это первое крупное обновление законодательства с 2004 года, переговоры по которому продолжались более 12 лет. Одним из ключевых решений стало сохранение права пассажиров на компенсацию при задержке рейса более чем на три часа. Несмотря на предложения увеличить этот порог, депутаты Европарламента настояли на сохранении действующих норм.

Пассажиры смогут получать компенсацию также в случае отмены рейса менее чем за 14 дней до вылета или отказа в посадке. Размер выплат останется прежним: 250 евро для рейсов до 1500 км, 400 евро – для перелетов от 1500 до 3500 км и 600 евро – для более дальних маршрутов. Для некоторых дальнемагистральных рейсов компенсация может быть сокращена наполовину, если пассажиру предложат альтернативный маршрут с прибытием в течение четырех часов от первоначального времени.

Новые правила упрощают процедуру получения выплат. Авиакомпании будут обязаны в течение четырех дней после завершения поездки направлять пассажирам инструкции по оформлению компенсации. На подачу заявления отводится девять месяцев, а перевозчики должны рассмотреть обращение и произвести выплату либо предоставить обоснованный отказ в течение 30 дней.

Дополнительно вводятся новые гарантии для семей и пассажиров с особыми потребностями. Дети младше 14 лет должны размещаться рядом с сопровождающими взрослыми бесплатно. Аналогичные меры предусмотрены для людей с ограниченными возможностями и беременных женщин.

Соглашение также повышает прозрачность ценообразования. Пассажиры смогут бесплатно брать на борт одну личную вещь, а авиакомпании и сервисы бронирования будут обязаны сразу показывать полную стоимость билета, включая условия провоза багажа. При этом перевозчики смогут предлагать более дешевые тарифы тем, кто путешествует без ручной клади.

Среди других нововведений – запрет на взимание платы за исправление опечаток в имени пассажира и защита права использовать распечатанные посадочные талоны. Сохраняется обязанность авиакомпаний заботиться о пассажирах при длительных задержках. Через два часа ожидания перевозчик должен предоставить напитки, через три часа – питание, а при необходимости обеспечить размещение в гостинице на срок до трех ночей. Компенсации не будут выплачиваться, если задержка или отмена рейса вызвана чрезвычайными обстоятельствами, не зависящими от авиакомпании, включая плохие погодные условия, стихийные бедствия, вооруженные конфликты или сбои в работе аэропортов и служб управления воздушным движением. Теперь соглашение должно получить окончательное одобрение Европарламента и Совета ЕС. Голосование в парламенте ожидается в июле. В случае принятия реформа станет крупнейшим изменением прав авиапассажиров в Евросоюзе за последние два десятилетия.

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