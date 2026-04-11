 

Экспедиция Artemis II — завершен первый более чем за полвека полет к Луне

11.04.2026, 6:10, Разное
Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. Экспедиция Artemis II – первый более чем за полвека полет людей к Луне – завершена, пишет ВВС.

После приводнения у экипажа Orion возникли трудности с установлением спутниковой телефонной связи со спасательной командой, астронавтам пришлось координировать свои действия со спасателями через центр управления полетом в Хьюстоне. Однако само приводнение «Ориона» прошло идеально, в NASA его назвали «посадкой по учебнику».

Президент США Дональд Трамп приветствовал возвращение астронавтов на Землю и пригласил их в Белый дом.

«Поздравляю великий и очень талантливый экипаж Artemis II. Весь полет был захватывающим, посадка – идеальной, и как президент Соединенных Штатов, я невероятно горд! С нетерпением жду встречи со всеми вами в Белом доме в ближайшее время. Мы повторим это снова, а затем, следующий шаг, Марс!», – написал Трамп в Truth Social.

До экспедиции Artemis II вокруг Луны облетали всего 24 человека – это были астронавты «Аполлонов», летавших на спутник Земли в 1969-1972 гг. Теперь людей, повидавших Луну вблизи, стало 28.

