 

Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован в критическом состоянии

04.05.2026, 4:34, Разное
Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, близкий соратник президента США Дональда Трампа, госпитализирован в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил его представитель Тед Гудман.

Подробности о состоянии 81-летнего Джулиани не приводятся. Также неизвестно, когда он был госпитализирован.

Руди Джулиани занимал пост мэра Нью-Йорка в 1994-2001 годах. До того он был федеральным прокурором, а позднее стал одним из адвокатов и политических союзников Трампа.

