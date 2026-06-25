 

Два мощных землетрясения подряд на севере Венесуэлы, в стране объявлен режим ЧП

25.06.2026, 6:30, Разное
  Поддержать в Patreon

На севере Венесуэлы произошли два мощных землетрясения подряд, в столице страны Каракас разрушены здания. Точное число погибших и пострадавших на данном этапе неизвестно, речь идет о тысячах человек.

По данным Геологической службы США (USGS), первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло около 18:00 по восточному времени США, пишет NPR. Менее чем через минуту в том же районе произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.

По оценке USGS, эпицентры двух землетрясений находились примерно в пяти километрах друг от друга, неподалеку от города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса.

Опубликованные в социальных сетях фотографии и видеозаписи показывают разрушенные здания, людей, пытающихся спастись, а также падающие обломки конструкций в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе. После землетрясений аэропорт был закрыт.

Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение и сообщила, что ущерб причинен нескольким штатам. Она также призвала граждан сохранять спокойствие и единство.

По данным USGS, более мощное из двух землетрясений стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года, когда страну потрясло землетрясение магнитудой 7,7.

Примерно через полчаса после венесуэльских землетрясений у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Ранее в среду землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в Северной Калифорнии. В обоих случаях сообщений о серьезном ущербе не поступало.

По прогнозу USGS, в ближайшие дни в Венесуэле весьма вероятны сильные повторные подземные толчки.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.06 / Трамп заявил, что отговорил Эрдогана от вступления в войну на стороне Ирана

24.06 / Reuters — московский НПЗ не возобновит работу раньше 2027 года

24.06 / Интеграл, дискриминант и эллипс уходят в прошлое: Минпросвещения представило новые учебники по счетоводству и землемерию

24.06 / Адреса избирательных участков на выборах в Госдуму засекретят в целях безопасности

24.06 / ЗАКА — гражданин Израиля погиб в ДТП в Кишиневе

24.06 / SpaceX впервые в истории протестировала средство космической доставки грузов в нужную точку Земли

24.06 / Надзорный орган МУС рекомендовал уволить Карим Хана

24.06 / Телефонные мошенники украли все деньги с размороженных Трампом иранских счетов

24.06 / Астрономы нашли древнюю «фабрику» гигантских галактик

24.06 / В Британии запретили рекламу известных брендов из-за заявлений о «переработанных» материалах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике