Два мощных землетрясения подряд на севере Венесуэлы, в стране объявлен режим ЧП

На севере Венесуэлы произошли два мощных землетрясения подряд, в столице страны Каракас разрушены здания. Точное число погибших и пострадавших на данном этапе неизвестно, речь идет о тысячах человек.

По данным Геологической службы США (USGS), первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло около 18:00 по восточному времени США, пишет NPR. Менее чем через минуту в том же районе произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.

По оценке USGS, эпицентры двух землетрясений находились примерно в пяти километрах друг от друга, неподалеку от города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса.

Опубликованные в социальных сетях фотографии и видеозаписи показывают разрушенные здания, людей, пытающихся спастись, а также падающие обломки конструкций в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе. После землетрясений аэропорт был закрыт.

Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение и сообщила, что ущерб причинен нескольким штатам. Она также призвала граждан сохранять спокойствие и единство.

По данным USGS, более мощное из двух землетрясений стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года, когда страну потрясло землетрясение магнитудой 7,7.

Примерно через полчаса после венесуэльских землетрясений у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Ранее в среду землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в Северной Калифорнии. В обоих случаях сообщений о серьезном ущербе не поступало.

По прогнозу USGS, в ближайшие дни в Венесуэле весьма вероятны сильные повторные подземные толчки.

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