 

Reuters — московский НПЗ не возобновит работу раньше 2027 года

24.06.2026, 19:19, Разное
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Расположенный в Капотне московский нефтеперерабатывающий завод, подвергшийся украинским воздушным ударам, сможет возобновить работу не ранее, чем через полгода. Об этом сообщил агентству Reuters

два источника в энергетической отрасли.

Наиболее мощным стал удар в ночь на 18 июня, после которого НПЗ прекратил работу. Возник масштабный пожар. Генштаб ВСУ сообщил, что удары нанесены по комбинированной установке переработки нефти, установке вторичной переработки и резервуарному парку.

Топливно-энергетическая инфраструктура РФ стала основной целью украинских атак. Это привело к нехватке топлива в стране, являющейся одним из ведущих производителей нефти, и стало для россиян серьезным деморализующим фактором.

МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он обеспечивал около 35% рынка топлива столицы, а также до 70% потребностей региона в бензине. Отсюда поступало авиационное топливо в московские аэропорты.


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