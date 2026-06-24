Интеграл, дискриминант и эллипс уходят в прошлое: Минпросвещения представило новые учебники по счетоводству и землемерию

В рамках курса на духовно-нравственное очищение образовательных программ министерство просвещения анонсировало полный отказ от использования в школах непонятных и чуждых русскому уху терминов вроде «логарифм» или «биссектриса». Новый федеральный перечень учебников содержит проверенные веками дисциплины «Счетоводство» и «Землемерие», призванные заменить алгебру и геометрию.

В новых методических материалах предлагается постепенно возвращаться к исконной системе мер с полушками, осьмушками и саженями. Все задачи теперь опираются не на абстракции, а на реалии – к примеру, детям предлагается вычислить, сколько золотников речного жемчуга можно выменять на полдюжины кафтанов из крашенины, если знать, что купец Игнат – жох и непременно запросит лишку.

При этом дискриминант заменили древним учением о «бабушкиных пропорциях», которое позволяет решать споры об урожае без всяких графиков, а руководствуясь лишь толщиной слоя навоза и лунным календарём.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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