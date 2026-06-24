Адреса избирательных участков на выборах в Госдуму засекретят в целях безопасности

Центризбирком совместно с профильными ведомствами утвердил дополнительные меры безопасности на предстоящих выборах в Государственную думу. Согласно новым правилам, адреса избирательных участков не будут публиковаться в открытом доступе до завершения голосования.

Как пояснили в комиссии, решение связано с необходимостью защиты объектов избирательной инфраструктуры от потенциальных угроз. Вместо адресов гражданам через приложение MAX будут направляться индивидуальные уведомления с зашифрованными координатами участка и QR-кодом для прохода в здание. Для подтверждения маршрута избирателю потребуется зарегистрироваться с использованием биометрии.

По информации источников, к президентским выборам 2030 года безопасность усилят ещё больше. В целях конспирации адреса участков не будут сообщать никому, включая членов избирательных комиссий. Предполагается, что в день голосования все участники процесса будут интуитивно двигаться в правильном направлении, руководствуясь чувством гражданского долга и указаниями оперативного штаба.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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