 

Трамп заявил, что отговорил Эрдогана от вступления в войну на стороне Ирана

24.06.2026, 23:30, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был одним из тех, кто мог вступить в войну на стороне Ирана, поскольку он «не является большим поклонником Израиля».

Трамп, обещавший не допустить вооруженного конфликта между Израилем и Турцией, сказал, что попросил Эрдогана оставаться в стороне, и тот к нему прислушался.

Это заявление было сделано на встрече с генеральным секретарем NATO Марком Рютте в Белом доме в ответ на вопрос турецкого журналиста о предстоящем визите Трампа в Анкару.

Трамп назвал Эрдогана своим другом и «великим лидером», «очень сильным человеком» с «отличной армией». Президент США добавил, что не только турецкий лидер по его просьбе отказался от участия в конфликте. ППо словам Трампа, китайский лидер Си Цзиньпин также мог вступить в войну, так как получает значительную часть нефти из этого региона; также мог вступить в войну российский президент Владимир Путин. Но у Путина, как отметил Трамп, есть «другие дела, на которых стоит сосредоточиться».

Израильские СМИ, в частности The Times of Israel, отмечают, что неясно, на чем Трамп основывает свои утверждения о возможном вступлении в войну Анкары: Турция не подавала признаков готовности это сделать, а в какой-то момент сама попала под огонь Ирана.


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