На «АвтоВАЗе» рассказали, как производят бамперы для Lada Azimut

Изображение: Ростех

На «АвтоВАЗе» запустили новую производственную линию с крупнейшей на заводе пресс-формой, на которой изготавливаются бамперы для нового отечественного кроссовера Lada Azimut. При этом общая масса задействованной оснастки составляет примерно 40 тонн.

Бампер является непростым пластиковым элементом автомобиля из-за крупных габаритных размеров и строгих требований к качеству поверхности и ее качеству. В ходе отладки линии выпустили порядка 500 тестовых образцов.

Выпуск бамперов стал полностью автоматизированным: пластиковая заготовка, нагретая до температуры более 200°C, под давлением помещается в пресс-форму, а затем охлаждается и снимается. Процесс изготовления одной единицы составляет порядка 77 секунд.

Также был серьезно модернизирован процесс окраски: добавили систему обдува поверхности сжатым воздухом при ее подготовке, а применяемые роботизированные комплексы получили новое программное обеспечение.

Изменения также коснулись и сборки: на конвейер готовый бампер приходит как готовый модуль весом около 18 кг с уже установленными светотехникой, воздушными направляющими, парковочными элементами и декоративными накладками.

Как заявили в «АвтоВАЗе», переход к модульной сборке упрощает процесс производства при повышении стабильности качества, а также сокращает общее число операций, выполняемых на конвейере.

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