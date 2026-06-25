 

«Мы с народом»: на АЗС Госдумы ввели лимит в тысячу литров на одного депутата

25.06.2026, 9:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Глава комитета Государственной думы по энергетике Николай Шульгинов рассказал журналистам об ограничениях на продажу топлива. введённых на парламентской АЗС.

С 1 июля каждый народный избранник сможет приобрести не больше тысячи литров бензина, а стоимость топлива выросла сразу на 25% и достигла исторического максимума в 15 рублей.

«Мы с народом, мы также столкнулись с лимитами и ростом цен. Литр 95-го в начале года стоил 13 рублей, в конце мая уже 14, а сегодня я заправлялся по 15 рублей», – сказал Шульгинов.

Как подчеркнул парламентарий, аналогичные ограничения установлены на АЗС Совета Федерации, федеральных министерств и других ведомств. Слухи о каком-то «особом положении чиновников и депутатов» не имеют под собой никаких оснований и распространяются СМИ, подконтрольными коллективному Западу. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.06 / На Марсе нашли сложную органику

25.06 / В Венгрии арестован работник больницы, занимавшийся каннибализмом

25.06 / Airbus впервые представила автономный вертолет-беспилотник U145

25.06 / Палеонтологи реконструировали образ жизни древней брахиоподы со «шляпкой»

25.06 / Темная материя могла замедлить рост галактик, а не ускорить его

25.06 / В России разработали рецептуры безглютенового хлеба, адаптированные под отечественное сырье

25.06 / Президент Венесуэлы представила первые данные о жертвах землетрясения

25.06 / Зеленский — в Беларуси отключили ретрансляторы, использовавшиеся Россией для наведения БПЛА

25.06 / На «АвтоВАЗе» рассказали, как производят бамперы для Lada Azimut

25.06 / Два мощных землетрясения подряд на севере Венесуэлы, в стране объявлен режим ЧП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике