«Мы с народом»: на АЗС Госдумы ввели лимит в тысячу литров на одного депутата

Глава комитета Государственной думы по энергетике Николай Шульгинов рассказал журналистам об ограничениях на продажу топлива. введённых на парламентской АЗС.

С 1 июля каждый народный избранник сможет приобрести не больше тысячи литров бензина, а стоимость топлива выросла сразу на 25% и достигла исторического максимума в 15 рублей.

«Мы с народом, мы также столкнулись с лимитами и ростом цен. Литр 95-го в начале года стоил 13 рублей, в конце мая уже 14, а сегодня я заправлялся по 15 рублей», – сказал Шульгинов.

Как подчеркнул парламентарий, аналогичные ограничения установлены на АЗС Совета Федерации, федеральных министерств и других ведомств. Слухи о каком-то «особом положении чиновников и депутатов» не имеют под собой никаких оснований и распространяются СМИ, подконтрольными коллективному Западу.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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