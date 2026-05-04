 

Два депутата обсуждали в запрещённом мессенджере, как держать президента в неведении об их планах уничтожить Рунет

04.05.2026, 11:00, Разное
В распоряжении редакции оказалась запись приватного разговора двух высокопоставленных российских парламентариев в запрещённом на территории РФ мессенджере, которые предположительно замышляли уничтожение Рунета за спиной президента. Источник в Кремле передал файл с аудио, датированный 3 апреля, где запечатлено обсуждение саботажа цифровой отрасли, который депутаты ведут с прошлого года.

На записи слышно, как народные избранники признаются, что их усилия по деградации связи дали неожиданно быстрые результаты. Один из собеседников говорит: замедление работы популярных видеосервисов и блокировки мессенджеров – лишь вершина айсберга, и призывает коллегу «не сбавлять обороты». Парламентарии обсуждают планы по внедрению суверенного Рунета и лишению «гнусных очконавтов-айтишников» их несправедливо высоких окладов.

«Я использую всё своё влияние, чтобы и дальше держать президента в неведении относительно реформ регулирования соцсетей и мессенджеров, – заявляет на записи один из депутатов. – Мы должны сделать так, чтобы любое фото в Telegram отправлялось полчаса, а звонки по видеосвязи не работали в принципе».

«Главное, чтобы верховный главнокомандующий не узнал о нашем коварном саботаже, – отвечает ему второй собеседник. – Мы должны усилить работу по гражданским сетям связи и сохранять конспирацию, чтобы никто не докопался до истины, пока мы не загоним страну в каменный век».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

