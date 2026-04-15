Два американских конгрессмена подали в отставку в связи с подозрениями в сексуальных преступлениях

Члены Палаты представителей Конгресса США Эрик Суолуэлл и Тони Гонсалес, первый из которых представляет Демократическую, а второй – Республиканскую партию, направили спикеру палаты Майку Джонсону прошения об отставке.

Тем самым они избежали голосования по их исключению в связи с подозрениями в совершении сексуальных преступлений. Бывшая подчиненная обвинила Суолуэлла, что тот вступил с ней в интимный контакт, когда она находилась в нетрезвом состоянии и не могла дать на это согласия. Еще несколько женщин заявили, что он посылал им непристойные фотографии.

Против Гонсалеса ведет расследование комиссия по этике. В марте конгрессмен из Техаса признался, что состоял в связи с подчиненной, которая впоследствии покончила с собой. Он также подозревается в том, что посылал женщинам тексты сексуального содержания.

Несколько дней назад Суолуэлл сообщил о выходе из борьбы за пост губернатора Калифорнии в связи с выдвинутыми против него обвинениями. «Я глубоко сожалею об ошибках в суждениях, сделанных в прошлом. Что касается серьезных, ложных обвинений – я буду бороться, но это моя борьба, а не моей кампании», – заявил он.