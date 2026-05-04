Для получения высшего образования россиянам придётся внести миллионный гарантийный депозит

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал постановление «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», которое устанавливает новые правила зачисления абитуриентов на первые курсы российских институтов и университетов.

С 1 июня 2026 года россияне обязаны перед поступлением в высшее учебное заведение внести гарантийный депозит в размере до 5 миллионов рублей. Если за время обучения студент не будет нарушать правила учебного заведения и успешно освоит выбранную образовательную программу, то вся сумма будет возвращена ему после получения диплома.

«Эта мера призвана заставить граждан более ответственно подходить к своему образованию. Выбрать нужную специальность, бережно относиться к имуществу учебного заведения, не хамить преподавателям и посещать все занятия. Уверен, что качество подготовки студент теперь только вырастет», – сказал Фальков.

Размер гарантийного депозита будет определяться администрацией каждого конкретного учебного заведения, но он не должен быть меньше миллиона рублей в регионах и двух миллионов для в Москве и Санкт-Петербурге. Максимальный размер взноса составит пять миллионов рублей.

