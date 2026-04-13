 

Директор национальной библиотеки проиграл ценнейшую древнерусскую рукопись в карты

13.04.2026, 11:04, Разное
Министерство культуры начало внеплановую проверку руководства Российской национальной библиотеки после громкого скандала, связанного с аморальным поведением руководителя книгохранилища Даниила Курочкина – две недели назад чиновник проиграл в «очко» ценнейшую рукопись XI века.

«Мы сначала отнеслись к этой истории как к неудачной шутке, однако факты уже подтвердились. 30 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин Курочкин в одной из рюмочных играл в карты, поставив на кон Остромирово Евангелие. Проиграв, он дал оппоненту адрес читального зала и сказал завтра явиться за выигрышем. Сам Курочкин раскаялся и пообещал больше никогда не играть в очко», – написала замминистра культуры Жанна Алексеева на своей странице «ВКонтакте».

На следующий день мужчина пришёл в библиотеку и потребовал отдать ему «книжку, которую он честно выиграл в очко». Библиотекари не поверили рассказу читателя и вызвали полицию.

«Прибывшему наряду гражданин показал расписку, но сотрудники приняли решение его задержать – мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Для прояснения всех обстоятельств дела в отделение был также приглашён господин Курочкин, однако он отказался явиться из-за неких проблем со здоровьем», – сказал пресс-секретарь полиции Петербурга Иван Петровский. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

