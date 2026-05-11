 

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

11.05.2026, 6:00, Разное
Maiasaura peeblesorum — динозавры, жившие 75—80 миллионов лет назад в Северной Америке. Этот травоядный ящер пережевывал растительную пищу благодаря сложному устройству зубов, которые у майазавров росли целыми батареями, были плотно прижаты друг к другу и скреплены цементом. В батареях зубы располагались вертикальными рядами по 3—8 зубов друг над другом, таких рядов могло быть до 53. По мере взросления зубы в рядах сменяли друг друга.

Благодаря многочисленным окаменелостям, сохранившимся в гнездах майазавров, палеонтологи смогли исследовать характер износа зубов взрослых особей и детенышей. Анализ показал, что у «птенцов» зубы изнашивались в основном в результате сдавливания, а у взрослых особей — в результате трения. Это позволяет предположить, что родители приносили детям более мягкую пищу с высоким содержанием белка, в то время как сами ели грубую пищу, богатую клетчаткой. Исследование было недавно опубликовано   в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Ученые сравнили особенности износа зубов динозавров с современными млекопитающими и сделали вывод, что взрослые майазавры срезали зубами волокнистые продукты, такие как зрелые листья. В то время как детеныши измельчали и перетирали зубами более питательные продукты, например, ягоды или орехи. Зубы молодых майазавров изнашивались значительно сильнее, чем у взрослых особей. Подобная картина наблюдается, если сравнить зубы современных плотоядных и травоядных млекопитающих.

Забота родителей о своем потомстве и существенные различия в рационе взрослых и молодых особей позволяет сравнить родительское поведение майазавров с современными гнездящимися птицами. Для птиц характерна забота о беспомощных птенцах, а также смена рациона в течение жизни.

Исследователи предположили, что изменения в рационе могли играть важную роль в раннем росте и развитии потомства. Результаты исследований показывают, что рацион детенышей майазавров мог способствовать их особенно быстрому росту в первый год жизни.

