Депутат Госдумы обвинил Эстонию и Латвию в нарушении обязательств, взятых при распаде СССР

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин обвинил балтийские государства в том, что они, якобы, обманули свое русскоязычное население, не предоставив ему равноправия.

«Обманули значительную часть своего населения – русскую часть, прежде всего, поскольку обещали публично в процессе обсуждения вопроса о выходе из Советского Союза, что все будут жить в счастливой независимой стране, и при этом с самого начала ввели такое понятие, как «неграждане», – цитирует политика The Moscow Times.

Доля такого населения, по его словам, составила 30% от жителей Эстонии и 40% от жителей Латвии. «Обман в этом и состоял, в том, что, сколько бы вы ни жили, ни работали в Латвии – вы пришлые и должны доказать разными путями свою лояльность, а, самое главное, мы всеми силами будем стараться создать вам как можно больше сложностей в жизни», – заявил депутат.

Напомним, что в марте в Госдуму РФ внесен проект закона, позволяющего по решению президента РФ использовать формирования Вооруженных сил РФ для защиты российских граждан, подвергающихся преследованию за границей. Ранее документ был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Согласно сопроводительной записке, речь идет о решениях в сфере судопроизводства «другими иностранными государствами без участия Российской Федерации и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций».

Закон делает особенно уязвимыми граничащие с Россией балтийские государства, которые РФ обвиняет в преследовании своих граждан. Несколько месяцев назад спецслужбы Германии предупреждали о возможности провокации по крымскому образцу с последующим военным вторжением.