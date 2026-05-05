Дайверы нашли военный корабль США, потопленный немецкой подлодкой в 1918 году

Осенью 1918 года Первая мировая война приближалась к завершению, но, несмотря на это, у берегов Великобритании активно действовали немецкие подводные лодки, охотившиеся на торговые суда и военные корабли союзников.

В конце сентября через Бристольский залив на юге Англии двигался конвой торговых судов, который сопровождал американский куттер «Тампа» длиной порядка 58 метров. Куттер — небольшой, как правило, одномачтовый быстроходный корабль, используемый в военно-морских силах для вспомогательных и служебных задач. Задачей «Тампы» была защита судов от атак подводных лодок.

Ночью из-за критической нехватки угля корабль отделился от конвоя и направился в порт Милфорд-Хейвен, чтобы пополнить запасы. После этого он исчез и больше не выходил на связь.

На борту «Тампы» находился 131 человек — 111 сотрудников Береговой охраны США, четыре представителя ВМС США и 16 британских моряков и гражданских. Все они пропали вместе с кораблем. Потеря «Тампы» стала самой крупной единовременной боевой потерей Береговой охраны США в Первой мировой войне.

Обнаружен самый глубоко затонувший корабль в мире Эсминец, «который сражался, словно линкор» и затонул во время боя между американцами и японцами осенью 1944 года, покоится на глубине 6895 метров в Тихом океане. naked-science.ru

В тот же день приблизительно в 8:45 вечера по местному времени британский радист, который находился на другом военном корабле, сопровождавшем конвой, сообщил, что ощутил толчок от подводного взрыва. Сразу появилось предположение, что «Тампу» атаковала вражеская субмарина, практически сразу начались поиски корабля.

Британские и американские патрульные корабли, а также военные самолеты, искали «Тампу» на протяжении нескольких дней. Поиски прекратили, когда специалисты обнаружили обломки корабля и несколько тел, выброшенных на берег Уэльса. Чуть позднее из немецких военных журналов стало известно, что корабль потопила немецкая подлодка SM UB-91. После попадания торпеды произошла вторичная детонация, вероятно, из-за воспламенения угольной пыли или подрыва глубинных бомб. Через три минуты «Тампа» затонула.

В апреле 2023 года команда технических дайверов Gasperados Dive Team, имея в своем распоряжении современную технику, а также архивные снимки самого корабля и места, где он приблизительно затонул, приступила к поискам «Тампы». Всего за три года исследователи провели 10 подводных экспедиций.

Команда дайверов исследует затонувший в 1918 году американский корабль «Тампа». На его борту находился 131 человек / © SWNS, via Associated Press

В 2026-м дайверы сосредоточились на районе, где британская гидрографическая служба отметила «значительную магнитную аномалию». Эта аномалия указала на наличие крупного металлического объекта на дне.

Исследователи погрузились в холодные воды Кельтского моря и на глубине 91 метра заметили большое количество обломков: латунный огнетушитель, якорь, гильзы, паровой котел высокого давления — такие котлы ставили на корабли типа «Тампы».

Осмотрев груду металла, дайверы предположили, что корабль разрушился в результате взрыва. Они обнаружили корпус корабля, разделенный на крупные фрагменты. Это подтвердило версию торпедной атаки.

Важную деталь нашли среди обломков посуды. На одном из предметов заметили маркировку «Нью-Джерси», что указало на американское происхождение предметов.

Обломки «Тампы» в Кельтском море / © U.S. Coast Guard

Найденный материал передали специалистам Береговой охраны США, которые проанализировали его и пришли к выводу, что фрагменты принадлежат именно «Тампе». После обнаружения обломков исследователи и представители береговой охраны сообщили, что месту гибели «Тампы» будет присвоен статус «охраняемый затонувший объект».

Поднимать «Тампу» не планируют, дальнейшие исследования объекта будут проводить только автономными системами и роботами.