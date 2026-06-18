Большая часть даже Солнечной системы оказалась не проверена на техносигнатуры

Ученые десятилетиями обсуждают идею так называемых техносигнатур — следов деятельности разумных цивилизаций. Обычно речь идет о радиосигналах из далекого космоса, однако существует и другой сценарий: инопланетные зонды или артефакты могут находиться непосредственно в Солнечной системе.

Эта идея возникла еще в 1960-х годах, а дополнительный интерес к ней возник после открытия межзвездных объектов, пролетающих через окрестности Солнца. Более того, человечество уже отправило за пределы своей звездной системы «Вояджеры» и «Пионеры», тем самым доказав, что межзвездные миссии в принципе возможны.

Теперь астроном Джозеф Лацио (T. Joseph W. Lazio) из Калифорнийского технологического института (США) рассмотрел четыре возможных типа техносигнатур: пассивные зонды на орбите, пассивные артефакты на поверхности планет и спутников, активные зонды, способные передавать сигналы, а также активные объекты на поверхности небесных тел.

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Выяснилось, что главная проблема кроется не в обнаружении необычного объекта, а в доказательстве его искусственного происхождения. В итоге межзвездный зонд может выглядеть как обычный астероид или комета.

Исследователи предлагают искать признаки, которые трудно объяснить природными процессами: необычные траектории, странный химический состав, нетипичную форму или сигналы связи. Однако каждый из этих критериев имеет естественные аналоги. Кометы, например, могут менять движение из-за выбросов газа, а астероиды иногда демонстрируют неожиданные свойства, которые на первый взгляд кажутся загадочными.

Лацио привел показательный пример. Сначала объект 2020 SO приняли за астероид, но дальнейшие наблюдения показали, что это, вероятно, старая ракета-носитель, оставшаяся после запуска американской миссии Surveyor 2. Этот случай демонстрирует, насколько сложно отличить искусственный объект от естественного, и наоборот.

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Отдельно автор статьи уделил внимание поиску артефактов на поверхностях планет и спутников. На Луне и Марсе орбитальные аппараты уже различают следы человеческой деятельности, к примеру места посадки космических миссий. Но проблема масштаба огромна.

Только для анализа всей поверхности Луны потребовалось бы проверить десятки триллионов пикселей изображений. Поэтому исследователи все чаще рассчитывают на алгоритмы машинного обучения, которые смогут автоматически искать необычные структуры среди гигантских массивов данных.

При этом значительная часть Солнечной системы изучена, мягко говоря, не идеально. Многие малые тела вообще никогда не фотографировали, а для ряда лун внешних планет разрешение снимков настолько низкое, что объект размером около километра может остаться незамеченным. По оценкам, даже довольно крупные искусственные конструкции теоретически могли бы ускользнуть от внимания наблюдателей.

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Работающие системы, например, неизбежно выделяют тепло, поэтому активный аппарат может выглядеть «слишком горячим» для своего расстояния от Солнца. Некоторые инфракрасные обзоры уже находили астероиды с неожиданными температурными характеристиками, хотя пока ни один из них не считается кандидатом на роль инопланетного устройства.

По итогу астроном пришел к осторожному выводу: современные данные не позволяют исключить существование техносигнатур в Солнечной системе. Да, ученые не нашли убедительных следов внеземных технологий, но и не могут уверенно заявить, что их здесь нет.

А вот расширить области поиска уже в ближайшие десятилетия помогут новые телескопы, космические миссии и применение алгоритмов машинного обучения. Но даже если никаких инопланетных артефактов не обнаружат, такие исследования позволят лучше понять устройство самой Солнечной системы и открыть новые природные явления. Результаты научной работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета.

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