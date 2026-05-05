 

Боевой робот RIPSAW M1 будет вести разведку и поддерживать огнем американских морских пехотинцев

05.05.2026, 14:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Наземный беспилотник RIPSAW M1 компании Textron Systems можно по праву назвать «универсальным солдатом». В зависимости от обстановки он может вести разведку, бороться с БПЛА, запускать барражирующие боеприпасы без участия личного состава, доставлять на передовую до тонны полезного груза и разгоняться до 85 км/ч.

М1 уверенно себя чувствует в городских условиях со своим радиусом поворота 2,3 м, преодолевает водные преграды глубиной до 1,2 м и имеет запас хода около 50 км на одной зарядке аккумулятора.

Электродвигатель RIPSAW работает практически бесшумно, обеспечивая скрытность наблюдения. Робот оснащен многоспектральными датчиками, системами РЭБ и пусковыми установками для перехвата БПЛА, а при необходимости может запускать барражирующие боеприпасы типа Switchblade.

RIPSAW M1 разрабатывался для корпуса морской пехоты США в рамках программы «Force Design 2030» с учетом специфики десантных операций: он может развертываться как с кораблей, так и с передовых баз.

Как сообщили в Textron Systems, М1 — первый в будущей линейке боевых роботов, адаптированных под задачи логистики, эвакуации раненых и использования различных типов вооружений.Источник &#8212 Textron

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.05 / Тихоходки северных морей оказались менее разнообразными, чем предполагалось

05.05 / Госкомнауки вернёт кибернетику в список лженаук

05.05 / Генетики нашли современных потомков воина каменного века из Якутии

05.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1532-й день войны

05.05 / В Ростехе разработали аккумуляторы, которым не страшны морозы и сквозные повреждения

05.05 / Дети рисуют себе усы на лицах, чтобы обмануть онлайн-системы проверки возраста

05.05 / Под Иерусалимом освоили прочную штукатурку на 8000 лет раньше римлян

05.05 / В России появятся белые списки иностранных научных журналов

05.05 / В Пиренеях нашли горнодобывающий лагерь возрастом 5000 лет

05.05 / Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет пика в ночь на 6 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике