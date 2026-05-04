 

Биохимики объяснили причину полезного эффекта кофе на организм

04.05.2026, 15:45, Разное
  Поддержать в Patreon

За десятилетия изучения кофе авторы крупных наблюдательных исследований не раз находили связь между его употреблением и меньшим риском сердечно-сосудистых, метаболических и нейродегенеративных болезней. Но обычно научные работы раскрывали статистические связи, а не причинно-следственные зависимости.

Биохимические механизмы тоже оставались почти неизученными из-за огромного разнообразия веществ в составе. В свежезаваренный кофе входит более 1000 химических соединений, включая кофеин, хлорогеновую, кофейную и феруловую кислоты, а также дитерпены — кафестол и кахвеол.

На этот раз исследователи проверили конкретную молекулярную мишень — рецептор NR4A1. Он регулирует активность генов и участвует в ответе клеток на стресс, воспаление, повреждение тканей и рост некоторых опухолевых клеток. Авторы разобрали, могут ли соединения из кофе связываться с этим рецептором и менять его работу. Результаты опубликовали в журнале Nutrients. 

Защититься от болезни Альцгеймера поможет кофеин Умеренное потребление кофе, по мнению ученых, поможет уберечься от болезни Альцгеймера. Дело в том, что кофеин предотвращает образование нейрофибрилярных клубков и амилоидных бляшек в мозгу naked-science.ru

Биохимики изучили отдельные вещества, которые входят в состав кофе: кофейную, хлорогеновую, феруловую и п-кумаровую кислоты, кофеин, хинную кислоту, а также дитерпены кахвеол и кафестол. Сначала приготовили водные экстракты разных образцов кофе, включая образцы из Гондураса, Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Колумбии. Их проверили на связывание с лиганд-связывающим доменом NR4A1. 

Флуоресцентный анализ, поверхностный плазмонный резонанс и молекулярное моделирование позволили оценить факт связывания, силу взаимодействия и положение молекул в структуре рецептора. Несколько компонентов кофе связались с NR4A1, включая четыре кислоты, кахвеол и кафестол.

Чтобы проверить механизм, ученые провели эксперимент на клетках рабдомиосаркомы Rh30, которые реагируют на изменения активности NR4A1. Экстракты кофе снижали их жизнеспособность и рост. 

Ученые подавили NR4A1 с помощью рибонуклеиновой кислоты интерференции. После этого кофе и его отдельные компоненты слабее тормозили рост клеток. Это показало, что эффект опосредован частично именно рецептором NR4A1. Исследователи также увидели, что в клетках Rh30 снизилась активность генов и белков, которые от него зависят.

Кофеин вел себя иначе. Он связывался с NR4A1, но в функциональных тестах действовал слабо и непостоянно. Поэтому авторы статьи связали основную активность изученного пути не с кофеином, а с полифенолами и дитерпенами.

Исследователи также проверили кофейную, феруловую и хлорогеновую кислоты на мышиных макрофагах RAW264.7 как на модели воспалительного ответа. Соединения снижали сигнал, связанный с действием липополисахарида, запускающего воспалительную реакцию. Это согласовалось с ролью NR4A1 в клеточном ответе на воспалительный стресс.

Компьютерное моделирование показало, что кахвеол будет связываться с одним участком рецептора NR4A1, а а кофейная, феруловая и хлорогеновая кислоты — с другим / © Amanuel Hailemariam et al./Nutrients(2026)

Молекулярное моделирование уточнило, как разные соединения могли занимать участки рецептора. Полифенолы соединялись с одним участком лиганд-связывающего домена NR4A1, а кахвеол и кафестол — с другим. Так ученые объяснили, почему несколько веществ могли влиять на одну и ту же молекулярную мишень.

Заваренный кофе и его основные полифенольные и полигидроксильные компоненты работали как лиганды NR4A1. В клетках Rh30 они действовали как обратные агонисты: снижали активность рецептор-зависимых процессов, связанных с ростом опухолевых клеток. В модели воспаления полифенолы также меняли клеточный ответ в направлении, которое исследователи связали с защитной ролью NR4A1. 

Вселенная в чашке кофе После просмотра этого видео вы больше никогда не будете смотреть на кофе так, как прежде. naked-science.ru

Все это вместе раскрыло один из молекулярных механизмов, связывающих кофе и здоровье, но пока лишь в лабораторных условиях. Полифенолы и дитерпены кофе получили конкретную биологическую мишень — рецептор NR4A1.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.05 / Генсек ООН: было бы здорово создать площадку, где представители разных стран могли бы договариваться друг с другом

04.05 / Швейцария рассекретит архивное досье на нацистского преступника Йозефа Менгеле

04.05 / Американская компания предложила гасить бытовые пожары инфразвуком

04.05 / Для получения высшего образования россиянам придётся внести миллионный гарантийный депозит

04.05 / Как поймать и удержать свет в пустоте: ученые раскрыли секрет Ми-полостей

04.05 / В Москве нашли мертвым генерал-полковника Петрова, экс-главу войск РХБЗ. Версия — самоубийство

04.05 / Опрос Ipsos — рейтинг Трампа опустился до рекордно низкого показателя с начала каденции

04.05 / Снижению добычи нефти после ремонта скважин нашли объяснение

04.05 / Зеленский — «Россия боится украинского удара по Красной площади 9 мая, Это о многом говорит»

04.05 / В ГАИ предложили ввести авансированные штрафы за превышение скорости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике