Белый дом — Трамп примет только ту сделку, которая ставит Америку на первое место

«Президент Трамп имеет опыт заключения выгодных сделок в интересах Соединенных Штатов и американского народа, и он примет только ту сделку, которая ставит Америку на первое место», – сказала в пятницу, 10 апреля, представитель Белого дома Анна Келли.

«Президент оптимистично настроен на достижение соглашения, которое может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», – сказала Келли накануне субботних переговоров США и Ирана в Пакистане.

В состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также их представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и минобороны.