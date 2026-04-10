 

Белый дом — Трамп примет только ту сделку, которая ставит Америку на первое место

10.04.2026, 21:10, Разное
  Поддержать в Patreon

«Президент Трамп имеет опыт заключения выгодных сделок в интересах Соединенных Штатов и американского народа, и он примет только ту сделку, которая ставит Америку на первое место», – сказала в пятницу, 10 апреля, представитель Белого дома Анна Келли.

«Президент оптимистично настроен на достижение соглашения, которое может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», – сказала Келли накануне субботних переговоров США и Ирана в Пакистане.

В состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также их представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и минобороны.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике