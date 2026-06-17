 

Беглов допустил замену «Алых парусов» поездкой на картошку

17.06.2026, 9:03, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о беспрецедентных мерах по защите выпускников от актуальных угроз. Он не исключил, что в праздник «Алые паруса» может быть заменён организованной поездкой на картошку в один из районов Ленинградской области.

По его словам, массовые мероприятия сейчас связаны с определенными рисками, тогда как прополка, окучивание турнепса и картофеля абсолютно безопасны и способствуют формированию традиционных ценностей, патриотизма, а также навыков безопасного поведения. Для создания праздничной атмосферы участникам выдадут алые косынки, а по полю пройдет трактор с алым брезентом. Организаторы уверяют, что визуальный эффект будет не менее впечатляющим, чем проход легендарного парусника по Неве.

«В этом ничего страшного нет. Я сам в молодости в родном Баку ездил на сельхозработы и помогал азербайджанским колхозникам. Желание помогать хорошим людям сопровождает меня и сегодня», – подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что новая концепция позволит не только обеспечить безопасность выпускников, но и частично решить проблему сезонной нехватки рабочих рук. По предварительным оценкам, за один вечер выпускники смогут прополоть несколько тысяч гектаров картофеля, что станет достойным вкладом в продовольственную стабильность региона.

В случае успеха эксперимента аналогичный формат могут распространить и на другие массовые мероприятия. В частности, рассматривается возможность замены Дня города на субботник, а праздника выпускников вузов – на организованную уборку борщевика.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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