 

Азербайджан ввёл санкции против Украины за удар по рынку «Садовод»

18.06.2026, 13:03, Разное
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении санкций против Украины после удара ВСУ по московскому рынку «Садовод» в ночь на 18 июня.

Баку больше не будет поставлять нефть и газ Киеву, полностью сворачивает гуманитарную помощь украинцам и планирует добиться привлечения Владимира Зеленского к ответу в одном из международных судов.

«Сегодня бандитско-фашистский киевский режим перешёл все границы и должен ответить по всей строгости. Азербайджан больше никогда не будет другом нацисту Зеленскому», – сказал Алиев.

Киев пока никак не прокомментировал заявление Азербайджана, но по информации Bloomberg офис президента Украины готов извиниться и выплатить компенсацию владельцам «Садовода» – страна поставит Баку несколько тысяч тонн сала.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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