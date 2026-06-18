Азербайджан ввёл санкции против Украины за удар по рынку «Садовод»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении санкций против Украины после удара ВСУ по московскому рынку «Садовод» в ночь на 18 июня.

Баку больше не будет поставлять нефть и газ Киеву, полностью сворачивает гуманитарную помощь украинцам и планирует добиться привлечения Владимира Зеленского к ответу в одном из международных судов.

«Сегодня бандитско-фашистский киевский режим перешёл все границы и должен ответить по всей строгости. Азербайджан больше никогда не будет другом нацисту Зеленскому», – сказал Алиев.

Киев пока никак не прокомментировал заявление Азербайджана, но по информации Bloomberg офис президента Украины готов извиниться и выплатить компенсацию владельцам «Садовода» – страна поставит Баку несколько тысяч тонн сала.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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