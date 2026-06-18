Археологи расшифровали древнюю табличку с заклинаниями

Небольшие таблички с проклятиями, известные на латыни как defixiones, а на греческом как katadesmoi, были чрезвычайно распространены в древности. Археологи регулярно находят их в самых разных местах, от Египта до Британии. Их обычно изготавливали из свинца — тяжелого, прохладного на ощупь материала, на котором было легко процарапывать надписи и который, как считалось, обладал магическими «связывающими» свойствами.

Как правило, таблички содержали обращения к богам, демонам или покойникам (в качестве посредников для связи с потусторонними силами) с целью нанести вред какому-либо человеку или людям. Таблички с проклятиями и заклинаниями обычно сворачивали или складывали, иногда протыкали гвоздем, затем закапывали в землю.

Иногда внутри таких свинцовых свертков находят символические объекты: волосы, кости, маленькие фигурки, проткнутые гвоздями. Вероятно, их помещали туда, чтобы усилить действие проклятия.

Во время раскопок в городе Херлен (Нидерланды), где две тысячи лет назад располагалось римское военное поселение Кориоваллум, археологи нашли в яме под площадью перед городской ратушей свинцовую табличку размером 9,3 на 4,8 сантиметра. Находку датировали II веком нашей эры.

Как показал анализ, проведенный в Институте папирологии Гейдельбергского университета (Германия), обращение к сверхъестественным силам написано на табличке из Херлена не на латыни, как на других подобных defixiones, найденных в Северной Европе, а на древнегреческом языке. Причем в египетском стиле, сообщили в пресс-релизе университета.

Ученые установили, что артефакт содержит три отдельные группы символов. Так, на табличке присутствует группа из трех магических символов, известных как сharacteres. По словам Роднея Аста, научного директора Института папирологии, эти символы, вероятно, использовали для передачи желаемого послания потусторонним силам.

Далее, после сharacteres, следуют имена двух мужчин и двух женщин, которые названы товарищами-рабами. Табличка содержала либо проклятие в адрес этих четырех рабов, либо проклятие от их имени против неназванного лица, предположил Аст.

По мнению ученых, состав группы людей, указанных на табличке, также необычен: в него входят двое мужчин с латинскими именами и две женщины с греческими именами. «Нельзя исключить, что одна из двух женщин была автором надписи и принесла с собой из римского Египта предполагаемую способность общаться с божественными силами посредством таких проклятий», — пояснила Юлия Луговая, научный сотрудник Института папирологии.

В развитой цивилизации Древнего Египта магия играла важную роль. Некоторые магические практики, особенно связанные с защитой и исцелением, были официально признаны и являлись неотъемлемой частью религиозной жизни. Другие практики, в которых собственные интересы преследовались в ущерб интересам других людей, как правило, осуществляли втайне.

«В первые века нашей эры ближневосточные, египетские, еврейские, а иногда даже христианские традиции все больше сливались и распространялись по всей Римской империи того времени, что как раз впечатляюще демонстрирует табличка из Херлена», — отметил профессор Иоахим Квак, директор Института египтологии Гейдельбергского университета.

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