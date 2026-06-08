 

ANSA — прокуратура Рима начала расследование в отношении Бен-Гвира по делу о «флотилии Сумуда»

08.06.2026, 20:33, Разное
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Прокуратура Рима начала расследование в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира по делу о задержании участников «флотилии Сумуда». Об этом пишет итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, среди материалов расследования фигурирует видеозапись, на которой Бен-Гвир запечатлен в порту Ашдода с задержанными участниками флотилии. На кадрах видно, как активисты стоят на коленях с завязанными руками, а министр ходит между ними с израильским флагом и выкрикивает: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева! Каникулы закончились!».

По информации ANSA, в Риме уже несколько недель ведется расследование обстоятельств перехвата флотилии израильскими властями. Среди участников «прорыва морской блокады Газы» были граждане Италии. В рамках расследования, по данным агентства, среди прочего проверяются подозрения на то, что задержанные подверглись пыткам.


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