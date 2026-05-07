Анонимность в сети уменьшила самоконтроль молодежи и ответственность за свои слова

Эксперты предположили, что анонимность в сети заметно повышает агрессивность в речи молодежи. Это объясняется теорией, по которой онлайн-анонимность ослабляет привычные социальные нормы, сдерживающие поведение в реальной жизни, — люди чувствуют себя свободнее в сети, чаще злятся и не сдерживают свои эмоциональные проявления.

Научные данные коллег-психологов со всего мира указывают, что анонимность в интернете ухудшает качество общения: комментарии в соцсетях полны оскорблений и призывов к насилию, онлайн-игроки становятся менее эмпатичными из-за неконтролируемого выражения негативных эмоций, анонимное общение без визуального контакта с большей вероятностью оказывается токсичным. Для некоторых именно анонимность становится катализатором для проявления агрессии. Также общение «за маской» формирует «эхо-камеры» — группы, где единомышленники трансформируют взгляды в более бескомпромиссные и укрепляются в них. Кроме того, анонимные профили чаще других способствуют распространению фейков и дезинформации.

В исследовании участвовали 179 обучающихся (89 парней и 90 девушек) с первого по четвертый курс факультета «Социальная коммуникация» МГППУ 18–22 лет (в среднем 20,1 года). Результаты опубликованы в журнале «Язык и текст».

Исследование прошло в два этапа: опрос с помощью анкет и проведение онлайн-дискуссии. Сначала участники заполнили опросник, где сами оценивали свою агрессивность, склонность к ругательствам и самоконтроль. Затем их случайным образом разделили на две группы — анонимную и контрольную (89 и 90 человек). Обе группы вели 30-минутные чаты на острые темы, вроде «Нужна ли цензура в интернете?». Анонимы общались под никами без личных данных, а контрольная группа — под реальными именами с настоящих страниц из соцсетей. Все сообщения сохранили для лингвистического анализа.

Агрессию оценивали с помощью контент-анализа, в котором фиксировались оскорбления, угрозы, унижения, насмешки и другие виды словесной агрессии. Частоту использования ругательств считали по количеству нецензурных слов в сообщениях, эмоциональный тон выявляли с помощью специальной программы, ответственность определяли по лингвистическим параметрам: использованию личных местоимений, модальных глаголов и других маркеров, показывающих, готов ли человек ответить за свои слова.

Результаты показали заметные различия между анонимной и контрольной группами. По анкете 68% анонимных участников имели высокий уровень агрессии (против 35% в контрольной). 72% из них часто бранились (против 28%). Низкий самоконтроль был у 65% анонимных (против 30%). По итогам первого этапа около 2/3 анонимных участников оказались более агрессивными, сквернословящими и слабо себя контролировали.

На втором этапе после онлайн-дебатов контент-анализ выявил следующие различия: агрессивные сообщения составили 45% в анонимной группе (против всего 18% в контрольной). Нецензурная лексика встретилась в 30% текстов анонимных (лишь 7% у контрольных). Негативная эмоциональная окраска доминировала в 58% их сообщений (против 21%). Кроме того, низкий уровень ответственности за слова показал 70% анонимных участников (против 33% в контрольной).

Опрос и эксперимент показал прямую связь анонимности с ростом агрессии и использованием мата, а также обратную — с самоконтролем и ответственностью за слова. Исследование убедительно демонстрирует, как анонимность меняет общение студентов в сети: она усиливает агрессию и токсичные формы выражения (оскорбления, унижения) и ослабляет внутренний контроль. Это открывает перспективы для исследований в социальной психологии и цифровой педагогике.

Исследование провели эксперты МГППУ — доцент Татьяна Михайлова и профессор Ирина Шилина.