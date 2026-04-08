Android-смартфон Red Magic умеет запускать полноценные игры для ПК

Red Magic 11 Golden Saga формально является игровым телефоном, но по сути – это небольшой ПК. И на нем вполне можно играть даже в современные игры, причем с очень неплохими показателями FPS и качества картинки. Достигается это благодаря качественной эмуляции x86 и уровню энергопотребления 30-40 Вт, что невероятно много для обычного карманного гаджета.

Аппаратная часть телефона состоит из процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, в паре с 24 ГБ памяти LPDDR5T и 1 ТБ хранилища UFS 4.1 Pro. Red Magic 11 оснащен 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и аккумулятором емкостью 7500 мА⋅ч. У телефона 4 режима производительности – на последнем он разогревается так, что не справляется даже мощная система охлаждения. А ведь в ней есть позолоченная испарительная камера, серебряные элементы в цепи теплопередачи и активный вентилятор.

Чем лучше оптимизирована игра изначально, тем легче она идет на смартфоне. У Red Dead Redemption 2 показатель составляет 40-50 FPS, у Grand Theft Auto V бывает до 100 FPS в помещениях, в Cyberpunk 2077 устройство достигает 60 FPS при разрешении 720p на низких настройках с включенной генерацией кадров FSR. С другой стороны, эмуляция все еще плохо влияет на точность рендеринга, поэтому в некоторые игры попросту невозможно играть на таком устройстве, хотя они на нем и запускаются.

Но у Red Magic 11 Golden Saga есть серьезный недостаток – это цена, которая составляет 1500 евро. За такие деньги можно без труда собрать полноценный игровой ПК, который куда как удобнее для гейминга, хотя его и нельзя носить с собой.

Источник — Techspot