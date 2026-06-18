 

«Аэрофлот» отменил в Москве более 170 рейсов

18.06.2026, 10:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В связи с масштабным украинским ударом по Москве и Московской области «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» отменили уже больше 170 рейсов в направлении Москвы и из столицы, следует из данных онлайн-табло «Аэрофлота».

Как отмечает агентство «Интерфакс», в статусе отмененных на текущий момент числятся более 80 рейсов из Москвы и более 90 – в ее направлении. В статусе задержанных – более 50 и 60 соответственно.

Всего, судя по онлайн-табло, «Аэрофлот» и «Россия» планировали выполнить в четверг более 350 рейсов из Москвы и 370 – в столицу. Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево были эвакуированы в укрытия пассажиры, в том числе – уже совершившие посадку в самолеты.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.06 / Операторы связи будут брать плату с абонентов, чьи номера никогда не использовали мошенники и спамеры

19.06 / Что известно о «пептиде молодости» GHK-Cu и чем опасны инъекции

19.06 / Учёные нашли способ разрушать «вечные химикаты» PFAS — с помощью ультрафиолета и без реагентов

19.06 / Лавров пригрозил началом ядерного конфликта между Россией и NATO

19.06 / Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради костей — масштабный анализ не нашел пользы

19.06 / МИД Швейцарии подтвердил отмену назначенных на пятницу переговоров Ирана и США

19.06 / Вэнс отложил поездку в Швейцарию на переговоры с Ираном «по причинам логистики»

18.06 / Стив Виткофф — Иран пригласит инспекторов МАГАТЭ на свои объекты

18.06 / Премьер-министр Болгарии заявил, что наложит вето на новые санкции ЕС против России

18.06 / В Британии мужчина бросил трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике