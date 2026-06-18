«Аэрофлот» отменил в Москве более 170 рейсов

В связи с масштабным украинским ударом по Москве и Московской области «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» отменили уже больше 170 рейсов в направлении Москвы и из столицы, следует из данных онлайн-табло «Аэрофлота».

Как отмечает агентство «Интерфакс», в статусе отмененных на текущий момент числятся более 80 рейсов из Москвы и более 90 – в ее направлении. В статусе задержанных – более 50 и 60 соответственно.

Всего, судя по онлайн-табло, «Аэрофлот» и «Россия» планировали выполнить в четверг более 350 рейсов из Москвы и 370 – в столицу. Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево были эвакуированы в укрытия пассажиры, в том числе – уже совершившие посадку в самолеты.

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