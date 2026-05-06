 

ADL — нападения на евреев в США достигли рекордного с 1979 года уровня

06.05.2026, 12:33, Разное
Отчет, опубликованный Антидиффамационной лигой, свидетельствует, что масштабы физического насилия в отношении американских евреев, достигли в 2025 году уровня, наивысшего с 1979 года. При этом число антисемитских инцидентов и вандализма идет на спад.

В 2025 году было зафиксировано 6274 антисемитских инцидента, что на 33% меньше, чем годом ранее. Однако за минувший год произошло 203 нападения на евреев, по сравнению с 186 в 2024 году. В 32 случаях использовалось оружие, в то время как в 2024 году таких случаев было 23.

В результате нападений погибли три человека – впервые с 2019 года антисемитизм в США повлек за собой человеческие жертвы. Среди нападений – стрельба у здания Еврейского музея в Вашингтоне, использование бутылки с зажигательной смесью во время манифестации в поддержку заложников в Колорадо, нападение на еврея с ножом в Нью-Йорке, попытка поджога дома губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.

Подобная активизация, на фоне военных действий в Газе и против Ирана, наблюдается и в других странах. В то же время число антисемитских инцидентов в американских университетах сократилось на 66% – до 583, а антиизраильских – и вовсе на 82%, отмечает Axios.

