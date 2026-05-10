 

«А он смешной парень»: замглавы МВФ отреагировал на вопрос президента Сирии о возвращении активов, замороженных при Асаде

10.05.2026, 18:15, Разное
Заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Олаф Айфельд прокомментировал требования сирийских властей разморозить и вернуть хотя бы часть активов Сирийской Арабской Республики, замороженных в период с 2011 года.

Айфельд поначалу проигнорировал вопрос, прозвучавший в кулуарах сессии МВФ в Нью-Йорке, но ему сообщили, что о разморозке неоднократно спрашивал через СМИ Ахмед аш-Шараа. Чиновник поинтересовался, кто это такой, и затем назвал его «смешным».

«Президент, да? А он смешной парень. Нет, мы определённо ценим усилия, предпринятые сирийцами на пути к построению современного демократического государства, вдохновляемся несгибаемой силой сирийского общества и всё такое прочее… Мне ещё что-то надо сказать? Нет? Всего доброго», – ответил он.

Официально в МВФ ранее заявляли, что готовы приступить к обсуждению плана рассмотрения предварительных черновиков дорожной карты по возврату замороженных сирийских активов в плановом порядке – в январе 2030 года.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

