65-летний глава Госкоммолодёжи проиграл компьютеру в шашки на кибертурнире и назвал программистов «дебилами-ЕГЭшниками»

65-летний глава государственного комитета по делам молодёжи Виталий Курдюмов устроил скандал на кибертурнире DigiMoscow 2026 – он проиграл компьютеру в шашки, после чего начал оскорблять программистов.

Курдюмов с самого начала своего визита начал высказывать недовольство: в частности, он назвал компьютерные игры «расслабляющим и отупляющим баловством». Как и ранее, он критически высказался о киберспортсменах.

«В мышке внизу шарик есть – вы мышкой елозите, шарик крутится. А в голове у вас тоже такой шарик вместо мозгов – туда покрутится, сюда покрутится, а толку ноль, – пожурил чиновник юных игроков. – Лучше бы в нормальные игры играли, где думать надо – городки, шахматы те же, шашки хотя бы. Вашего ума и на шашки не хватит».

В этот момент кто-то из игроков заявил Курдюмову, что шашки на компьютере тоже давно придумали, и предложил ему сыграть. Глава госкомитета согласился и немедленно проиграл две партии у всех на глазах, после чего вышел из себя и начал ругать разработчиков игры.

«Ты ход делаешь, ты же его в компьютер вводишь, и он уже знает, как ты походил. Всё в компьютере происходит, тут на его поле всё. Поэтому он и выигрывает, потому что ты сам ему даёшь информацию и он знает твои ходы. Вы дебилы совсем, если этого не понимаете, ей-богу, – возмутился он. – Реальная жизнь – это не компьютер, реальная жизнь тебя, ЕГЭшника сопливого, так по башке трахнет, что ты быстро улыбаться перестанешь у меня, ты понял меня? Я всем говорю сейчас, вы ещё эти слова вспомните».

Чиновник добавил, что в ближайшее время будет настаивать на принятии государством новых мер по борьбе с кибердисциплинами. Их, по словам Курдюмова, надо «выжигать калёным железом, чтобы ни у кого больше не появлялось и мысли называть это спортом»..

