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Медиарейтинг губернаторов в мае

10.06.2026, 13:13, Политика
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов в мае 2026 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

59 063

664514,8

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

23 145

273318,0

3

+1

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич

Курская обл.

15 971

116168,2

4

+2

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

14 312

97837,2

5

+4

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

11 350

84586,6

6

+8

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

10 846

67498,7

7

new

КОВАЛЬЧУК Егор Викторович

Брянская обл.

9 426

64804,0

8

-1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

9 721

60940,9

9

-1

КОРОЛЕВ Виталий Геннадьевич

Тверская обл.

11 901

57747,1

10

new

ШУВАЕВ Александр Михайлович

Белгородская обл.

6 399

54715,2

11

-1

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

7 443

47355,9

12

-1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 687

35601,6

13

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 350

29562,5

14

+4

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

6 038

27492,7

15

-3

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 395

17766,5

16

+1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 852

17468,2

17

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 576

15256,3

18

-3

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 905

7733,2

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла. Также СМИ сообщали, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали многосторонние соглашения о внедрении цифровых сервисов и подсистем «Московской электронной школы» (МЭШ) в образовательные учреждения республик Башкортостан и Карелия, а также Вологодской, Мурманской и Тверской областей. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин выступил с докладом о развитии столицы на региональном отчетно-программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!». Также СМИ сообщали, что в ночь на 17 мая ВСУ организовали массированную атаку на Московский регион. На подлете к Москве уничтожено более 120 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), предприятие работает в штатном режиме, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин 12 мая осмотрел ход строительства электродепо «Новорижское». Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом реконструкции Центрального Московского ипподрома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об уничтожении шести БПЛА над Истрой, Одинцовом, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. В Лобне в доме №8 на улице Калинина произошел пожар, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил двух девочек, пострадавших при взрыве газа в Лобне, в Детском центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Подмосковье. Помимо этого, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл III Московский областной конгресс по перинатальной медицине с международным участием. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о функционировании в регионе системы комплексной поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЦФО. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной Клавдию Ровинскую, которая в годы войны ушла на фронт в 18 лет.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2025 году перед депутатами областной думы рассказал о ситуации с пропавшими жителями приграничных районов. Пропавшими без вести продолжают числиться 332 жителя курского приграничья, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Также СМИ сообщали, что губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал разобраться с нецензурной бранью главы Большесолдатского района Владимира Зайцева, которая прозвучала во время онлайн-трансляции заседания правительства региона. Беспилотник атаковал ж/д пути во Льговском районе, населенный пункт, находящийся неподалеку, эвакуировали. О случившемся 24 мая сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поблагодарил военнослужащих, которые за 9-10 мая сбили на территории региона 98 беспилотников ВСУ на фоне перемирия в период праздничных дней.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Павла Малкова (+8), губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+4) и губернатора Тамбовской области Евгения Первышова (+4).

Вооруженные силы Украины 15 мая атаковали Рязань, один из старейших городов России, с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Губернатор Павел Малков сообщил о работе горячей линии для пострадавших при атаке.

Ярославская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявил губернатор Михаил Евраев. Большинство беспилотников сбиты над Ярославской областью, произошло попадание в промышленный объект (Ярославский НПЗ), возгорание ликвидируют, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Владимир Путин встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым.

«Новичками» рейтинга стали врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук и врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

13 мая 2026 года Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза с поста губернатора Брянской области и назначил врио главы региона Егора Ковальчука, занимавшего должность председателя правительства Луганской Народной Республики.

Владимир Путин назначил врио губернатора Белгородской области вице-губернатора Иркутской области Александра Шуваева, удостоенного звания Героя России за участие в спецоперации.

Главы регионов в мае 2026 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

59 063

664514,8

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

23 145

273318,0

3

+32

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

14 133

140553,9

4

+1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

13 951

131404,6

5

+2

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

16 701

122842,5

6

+3

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич

Курская обл.

15 971

116168,2

7

+3

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

16 898

113878,1

8

+6

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Ростовская обл.

16 042

110115,1

9

+7

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

9 918

103659,6

10

+1

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

8 825

98982,4

11

+8

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

14 312

97837,2

12

+22

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

11 350

84586,6

13

+8

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

13 099

80566,9

14

-6

ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич

Самарская обл.

12 474

80086,3

15

+15

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

17 490

78685,9

16

-3

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

6 347

76694,8

17

+12

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

11 879

71158,6

18

-6

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

11 401

67836,3

19

+31

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

10 846

67498,7

20

new

КОВАЛЬЧУК Егор Викторович

Брянская обл.

9 426

64804,0

21

+2

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

7 906

63922,8

22

-18

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

12 054

63459,1

23

-3

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

9 657

61674,6

24

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

9 721

60940,9

25

+7

КОРОЛЕВ Виталий Геннадьевич

Тверская обл.

11 901

57747,1

26

+29

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

9 075

56318,9

27

+9

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

13 640

55694,3

28

-13

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Свердловская обл.

13 485

55425,4

29

new

ШУВАЕВ Александр Михайлович

Белгородская обл.

6 399

54715,2

30

+37

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

9 472

49356,2

31

+8

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

7 443

47355,9

32

-5

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

8 893

46315,7

33

-9

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 863

40375,8

34

+11

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 687

35601,6

35

+2

СОЛНЦЕВ Евгений Александрович

Оренбургская обл.

5 138

35150,2

36

-18

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

5 952

34590,2

37

-11

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 302

31756,1

38

+6

КУХАРУК Руслан Николаевич

Ханты-Мансийский АО

5 177

30745,6

39

+1

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

9 124

29837,3

40

+9

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 350

29562,5

41

+15

ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович

Хабаровский край

7 336

28820,9

42

+32

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

6 038

27492,7

43

new

ЩУКИН Федор Вячеславович

Дагестан

4 529

27124,4

44

+3

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

6 144

27103,0

45

-14

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

6 868

25862,4

46

-5

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич

Калининградская обл.

5 253

25840,8

47

+22

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

5 568

25635,3

48

+4

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 993

25569,3

49

+15

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

4 562

25049,8

50

-12

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 169

24851,5

51

+19

ДРОНОВ Александр Валентинович

Новгородская обл.

4 210

24630,9

52

-19

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 990

24191,3

53

-25

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 632

23804,3

54

-8

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

7 793

23272,1

55

+7

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

5 052

22990,3

56

-14

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

Кемеровская обл.

7 544

22199,4

57

-3

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 326

21358,2

58

-15

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 328

21020,4

59

-2

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

8 103

20499,1

60

-2

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

4 941

19305,0

61

+5

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

4 175

18749,4

62

-14

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 395

17766,5

63

-10

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 831

17653,8

64

+4

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 852

17468,2

65

-14

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 244

16869,7

66

-7

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 035

15509,6

67

-2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 576

15256,3

68

+3

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 217

14948,6

69

+14

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Республика Тыва

1 889

14328,7

70

-45

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия — Алания

3 429

13240,0

71

+6

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 987

12532,5

72

-9

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 741

12483,0

73

+5

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 507

11670,6

74

+5

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

3 102

10963,0

75

-2

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

2 358

9889,6

76

+4

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 679

9349,0

77

+5

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 866

9309,1

78

-2

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Коми

3 037

9233,3

79

-4

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 533

8856,1

80

+1

КОСТЮК Мария Федоровна

Еврейская автономная обл.

2 728

8481,9

81

-9

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2 018

7893,9

82

-21

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

2 314

7844,3

83

-23

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 905

7733,2

84

0

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

1 993

6327,5

85

+4

ГЕХТ Ирина Альфредовна

Ненецкий АО

1 266

6079,4

86

0

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 027

5717,9

87

-2

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Республика Алтай

1 892

5594,9

88

-1

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

985

2580,7

89

-1

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 315

2164,9

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