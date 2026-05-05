Однократная доза псилоцибина способна вызвать анатомические изменения в структуре мозга

Однократная доза псилоцибина — действующего вещества «магических грибов» — способна вызвать анатомические изменения в структуре мозга, как следует из исследования, проведённого среди людей, впервые в жизни принявших это психоделическое соединение.

Учёные обнаружили явные изменения в структуре мозга, которые сохранялись ещё спустя месяц после того, как здоровые добровольцы приняли препарат. Если результаты подтвердятся, они могут помочь объяснить терапевтический эффект, который психоделики оказывают при тревожных расстройствах, депрессии и зависимостях, — так считают авторы работы.

Доказательства изменений были получены с помощью специализированных сканов, измерявших диффузию воды вдоль нервных пучков головного мозга. Результаты указывали на то, что после приёма препарата некоторые нервные тракты стали плотнее и устойчивее. Хотя выводы носят предварительный характер, учёные отметили, что противоположная картина — разрыхление и деградация нервных трактов — наблюдается при старении и деменции.

— Поразительно видеть потенциальные анатомические изменения мозга через месяц после однократного приёма любого препарата, — заявил профессор Робин Кархарт-Харрис, невролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и старший автор исследования. — Мы пока не знаем, что означают эти изменения, но обращаем внимание на то, что в целом участники продемонстрировали позитивные психологические сдвиги, включая улучшение самочувствия и повышение мыслительной гибкости.

Учёные давно пытаются понять, каким образом психоделики воздействуют на мозг, и эта работа приобрела новый импульс на волне клинических испытаний, результаты которых позволяют предположить, что данные соединения могут быть использованы для лечения целого ряда психических расстройств. Считается, что эти препараты способствуют терапевтическому эффекту за счёт повышения гибкости мышления и высвобождения человека из деструктивных когнитивных колей.

В последнем исследовании Кархарт-Харрис и его коллеги из Имперского колледжа Лондона изучали так называемый «энтропийный эффект мозга», при котором нейронная активность под действием психоделиков становится более разнообразной, а также влияние препарата на самочувствие участников в совокупности с функциональными и анатомическими изменениями мозга.

На первом этапе 28 здоровым добровольцам, никогда ранее не принимавшим психоделики, ввели 1 мг псилоцибина — дозу настолько малую, что она считалась плацебо. Затем учёные с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) измерили активность их мозга посредством электродов, наложенных на кожу головы.

В течение последующих недель добровольцы прошли целый ряд тестов, оценивающих их самочувствие, глубину психологического прозрения и гибкость мышления. Параллельно их мозг отслеживался с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и метода, известного как диффузионная тензорная визуализация (DTI).

Через месяц после плацебо участники приняли однократную дозу псилоцибина — 25 мг, — достаточно для того, чтобы вызвать мощный психоделический опыт. Во время «путешествия» и на протяжении последующих недель учёные проводили те же тесты и мониторинг мозга, чтобы проследить, что произойдёт.

В течение часа после приёма препарата ЭЭГ выявила резкий всплеск мозговой энтропии, что свидетельствовало о том, что мозг обрабатывал значительно более разнообразный поток информации. Спустя месяц сканирование DTI обнаружило снижение диффузии вдоль нервных трактов, идущих от передней к средней части мозга. Это может быть вызвано как «отсечением» (прунингом) части нервных волокон, так и ростом нервных отростков, ещё не покрытых изолирующими миелиновыми оболочками, — впрочем, для подтверждения этих данных необходимы дальнейшие исследования.

В статье, опубликованной в Nature Communications, исследователи описывают ещё один ключевой результат. Те участники, у которых всплеск мозговой энтропии после приёма псилоцибина оказался наиболее выраженным, чаще всего сообщали о более глубоком психологическом прозрении и улучшении самочечувствия спустя месяц, — что подчёркивает связь между гибкостью мышления и улучшением психического здоровья.

— Это указывает на психобиологический терапевтический механизм действия псилоцибина, — считает Кархарт-Харрис.

Профессор Алекс Кван, нейроучёный из Корнеллского университета в Нью-Йорке, отметил, что эксперименты на мышах показали: психоделики способны перестраивать связи между нервными клетками — форма «нейропластичности», которая может лежать в основе их терапевтического действия. Главный вопрос заключается в том, происходит ли то же самое у человека.

— Это исследование ближе прочих подходит к ответу на данный вопрос, поскольку предоставляет свидетельства важных изменений структуры мозга после приёма психоделиков, — сказал он. — Однако, хотя результаты «обнадёживающие», в исследовании участвовало небольшое число людей, а DTI даёт лишь косвенное и ограниченное представление о связях в мозге.

