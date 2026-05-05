Однократная доза псилоцибина способна вызвать анатомические изменения в структуре мозга
05.05.2026, 19:06, Здоровье
Мы решительно против употребления любых психотропных и наркотических препаратов, алкоголя, табака и иных веществ, причиняющих вред здоровью. Данная статья носит исключительно информационный характер. Настоятельно призываем читателей не воспринимать её как руководство к действию или рекомендацию. Любые вопросы, связанные с лечением психических расстройств, должны решаться исключительно с квалифицированным врачом.
Однократная доза псилоцибина — действующего вещества «магических грибов» — способна вызвать анатомические изменения в структуре мозга, как следует из исследования, проведённого среди людей, впервые в жизни принявших это психоделическое соединение.
Учёные обнаружили явные изменения в структуре мозга, которые сохранялись ещё спустя месяц после того, как здоровые добровольцы приняли препарат. Если результаты подтвердятся, они могут помочь объяснить терапевтический эффект, который психоделики оказывают при тревожных расстройствах, депрессии и зависимостях, — так считают авторы работы.
Доказательства изменений были получены с помощью специализированных сканов, измерявших диффузию воды вдоль нервных пучков головного мозга. Результаты указывали на то, что после приёма препарата некоторые нервные тракты стали плотнее и устойчивее. Хотя выводы носят предварительный характер, учёные отметили, что противоположная картина — разрыхление и деградация нервных трактов — наблюдается при старении и деменции.
— Поразительно видеть потенциальные анатомические изменения мозга через месяц после однократного приёма любого препарата, — заявил профессор Робин Кархарт-Харрис, невролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и старший автор исследования. — Мы пока не знаем, что означают эти изменения, но обращаем внимание на то, что в целом участники продемонстрировали позитивные психологические сдвиги, включая улучшение самочувствия и повышение мыслительной гибкости.
Учёные давно пытаются понять, каким образом психоделики воздействуют на мозг, и эта работа приобрела новый импульс на волне клинических испытаний, результаты которых позволяют предположить, что данные соединения могут быть использованы для лечения целого ряда психических расстройств. Считается, что эти препараты способствуют терапевтическому эффекту за счёт повышения гибкости мышления и высвобождения человека из деструктивных когнитивных колей.
В последнем исследовании Кархарт-Харрис и его коллеги из Имперского колледжа Лондона изучали так называемый «энтропийный эффект мозга», при котором нейронная активность под действием психоделиков становится более разнообразной, а также влияние препарата на самочувствие участников в совокупности с функциональными и анатомическими изменениями мозга.
На первом этапе 28 здоровым добровольцам, никогда ранее не принимавшим психоделики, ввели 1 мг псилоцибина — дозу настолько малую, что она считалась плацебо. Затем учёные с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) измерили активность их мозга посредством электродов, наложенных на кожу головы.
В течение последующих недель добровольцы прошли целый ряд тестов, оценивающих их самочувствие, глубину психологического прозрения и гибкость мышления. Параллельно их мозг отслеживался с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и метода, известного как диффузионная тензорная визуализация (DTI).
Через месяц после плацебо участники приняли однократную дозу псилоцибина — 25 мг, — достаточно для того, чтобы вызвать мощный психоделический опыт. Во время «путешествия» и на протяжении последующих недель учёные проводили те же тесты и мониторинг мозга, чтобы проследить, что произойдёт.
В течение часа после приёма препарата ЭЭГ выявила резкий всплеск мозговой энтропии, что свидетельствовало о том, что мозг обрабатывал значительно более разнообразный поток информации. Спустя месяц сканирование DTI обнаружило снижение диффузии вдоль нервных трактов, идущих от передней к средней части мозга. Это может быть вызвано как «отсечением» (прунингом) части нервных волокон, так и ростом нервных отростков, ещё не покрытых изолирующими миелиновыми оболочками, — впрочем, для подтверждения этих данных необходимы дальнейшие исследования.
В статье, опубликованной в Nature Communications, исследователи описывают ещё один ключевой результат. Те участники, у которых всплеск мозговой энтропии после приёма псилоцибина оказался наиболее выраженным, чаще всего сообщали о более глубоком психологическом прозрении и улучшении самочечувствия спустя месяц, — что подчёркивает связь между гибкостью мышления и улучшением психического здоровья.
— Это указывает на психобиологический терапевтический механизм действия псилоцибина, — считает Кархарт-Харрис.
Профессор Алекс Кван, нейроучёный из Корнеллского университета в Нью-Йорке, отметил, что эксперименты на мышах показали: психоделики способны перестраивать связи между нервными клетками — форма «нейропластичности», которая может лежать в основе их терапевтического действия. Главный вопрос заключается в том, происходит ли то же самое у человека.
— Это исследование ближе прочих подходит к ответу на данный вопрос, поскольку предоставляет свидетельства важных изменений структуры мозга после приёма психоделиков, — сказал он. — Однако, хотя результаты «обнадёживающие», в исследовании участвовало небольшое число людей, а DTI даёт лишь косвенное и ограниченное представление о связях в мозге.
Примечания:
- «Магические грибы». Обиходное название грибов рода Psilocybe (а также ряда родов Panaeolus, Gymnopilus и др.), содержащих психоделические соединения псилоцибин и псилоцин. В подавляющем большинстве стран мира, включая Россию, оборот псилоцибина запрещён и квалифицируется как уголовное преступление.
- «Психоделическое» (psychedelic). Термин, введённый в 1956 году британским психиатром Хэмфри Осмондом, происходит от греч. ψυχή (душа) + δηλεῖν (проявлять, обнаруживать). Буквально означает «проявляющий душу». В современной научной литературе термин нейтрален и не несёт пейоративной коннотации, однако его употребление в публицистике требует осторожности.
- Диффузия воды (water diffusion). В нормальной нервной ткани вода движется преимущественно вдоль нервных волокон (анизотропная диффузия). Изменение паттернов диффузии может свидетельствовать о структурных перестройках — утолщении, истончении или демиелинизации аксонов.
- «Когнитивные колеи» (cognitive ruts). Образная метафора, описывающая ригидные, навязчивые паттерны мышления — характерную черту депрессии, тревожных расстройств и обсессивно-компульсивного расстройства. Идея о том, что психоделики способны «выбивать» мозг из этих колей, является одной из центральных в современной психоделической психиатрии.
- Имперский колледж Лондона (Imperial College London). Один из ведущих мировых исследовательских университетов. Именно здесь, в Центре психоделических исследований (Centre for Psychedelic Research), основанном в 2019 году, Робин Кархарт-Харрис провёл ряд пионерских работ по терапевтическому применению псилоцибина и ДМТ. Это был первый в мире академический центр такого рода.
- «Энтропийный эффект мозга» (entropic brain hypothesis). Гипотеза, выдвинутая самим Кархарт-Харрисом в 2014 году. Согласно ей, психоделики повышают энтропию (хаотичность, разнообразие) нейронной активности, что позволяет мозгу выходить за пределы устоявшихся паттернов. Это прямо противоположно действию анестетиков и седативных препаратов, которые снижают мозговую энтропию. Гипотеза вызвала значительный интерес, но остаётся предметом дискуссий.
- 1 мг как плацебо. Стоит обратить внимание на дизайн исследования: участникам сначала дали микродозу (1 мг — ниже порога какого-либо ощутимого эффекта), а через месяц — полноценную психоделическую дозу (25 мг). Это позволяло использовать каждого участника в качестве собственного контроля, что является сильной стороной дизайна, хотя отсутствие отдельной группы плацебо всё же ограничивает выводы.
- Диффузионная тензорная визуализация (DTI, Diffusion Tensor Imaging). Магнитно-резонансная методика, позволяющая визуализировать проводящие пути белого вещества головного мозга путём отслеживания направления диффузии молекул воды. DTI не показывает нервные клетки напрямую, а лишь косвенно позволяет судить о плотности и целостности нервных трактов — именно на это указывает профессор Кван, оговаривая ограниченность метода.
- «Путешествие» (trip). Устоявшийся сленговый термин для обозначения субъективного опыта под действием психоделиков. В научной литературе используется нейтрально; в публицистическом контексте может вызывать неоднозначные ассоциации.
- Прунинг (pruning). Естественный процесс элиминации слабых или малоиспользуемых синаптических связей, происходящий в норме при созревании мозга (особенно интенсивно в подростковом возрасте). Гипотеза о том, что псилоцибин может индуцировать контролируемый пррунинг, связана с его потенциальным антидепрессивным действием: «отсекая» закреплённые деструктивные нейронные связи, препарат мог бы «перезагрузить» патологические круги мышления.
- Миелиновые оболочки. Липидная изоляция, покрывающая аксоны нейронов и обеспечивающая быструю проводимость нервного импульса. Незрелые (демиелинизированные) нервные волокона проводят импульсы медленнее и менее эффективно, но их рост может свидетельствовать о формировании новых нейронных связей — процессе, противоположном деградации.
- Nature Communications. Один из наиболее престижных рецензируемых научных журналов с открытым доступом, входящий в семейство издательства Nature. Публикация в нём означает, что работа прошла строгую экспертизу, хотя и не ставит её в один ряд с «флагманским» Nature.
- Нейропластичность (neuroplasticity). Способность мозга перестраивать свои нейронные связи в ответ на опыт, обучение или травму. Именно с нейропластичностью связывают терапевтический потенциал не только психоделиков, но и таких явлений, как медитация, когнитивно-поведенческая терапия и физические упражнения.
- О значении исследования. Данная работа примечательна тем, что она впервые демонстрирует анатомические (а не только функциональные) изменения мозга после однократного приёма псилоцибина, причём изменения сохраняются не менее месяца. Большинство предыдущих исследований фиксировали лишь кратковременные сдвиги в нейронной активности (фМРТ, ЭЭГ), тогда как структурный «след» психоделика в белом веществе мозга — находка качественно иного порядка.
- О скептицизме профессора Квана. Его оговорки существенны. DTI — это не «фотография нервов», а статистическая модель диффузии воды, из которой выводятся предположения о структуре трактов. Изменения DTI-параметров могут быть вызваны множеством факторов — от реального роста нервных волокон до отёка или воспалительных процессов. Малая выборка (28 человек) и отсутствие «слепого» плацебо-контроля further ограничивают обобщаемость результатов.
- О терапевтическом потенциале. Необходимо подчеркнуть: в данном исследовании участвовали здоровые добровольцы, а не пациенты с психическими расстройствами. Перенос выводов на клиническую практику требует отдельных рандомизированных контролируемых исследований. На сегодняшний день FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) не одобрило ни один психоделический препарат для лечения психических расстройств, хотя ряд соединений находится на продвинутых стадиях клинических испытаний.
- О юридическом статусе. Псилоцибин включён в Список I Конвенции ООН о психотропных веществах (1971) и является контролируемым веществом в подавляющем большинстве стран мира. В Российской Федерации оборот псилоцибина квалифицируется по статье 228 Уголовного кодекса и влечёт серьёзное уголовное наказание.