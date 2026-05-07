Жители Дальнего Востока массово скупают северокорейские SIM-карты

На Дальнем Востоке расцвела торговля северокорейскими SIM-картами – они отличаются минимальной стоимостью и предоставляют безлимитный доступ к интернету без блокировок и замедлений.

SIM-карта Koryolink в среднем обходится в 400-500 рублей и не имеет ограничений по трафику, поскольку предполагается, что ей пользуется гражданин КНДР, а согласно корейским законам, для граждан связь оплачивает государство как «услугу первой необходимости». В этот пакет входит и безлимитный роуминг.

«Процесс очень простой: покупаете карточку, ставите её в телефон и устанавливаете корневой сертификат, который пришлёт продавец. После этого можно пользоваться любыми сайтами. Скорость, правда, не очень, для игр не подойдёт, но зато без блокировок и лимитов», – рассказал один из покупателей.

Впрочем, у такой покупки нашлись и минусы – если рабочего из КНДР, номинально владеющего SIM-картой, отзовут обратно, роуминг на ней будет отключен и она станет бесполезной. Кроме того, один из жителей Владивостока приобрёл карточку, оформленную на «невозвращенца» – гражданина КНДР, сбежавшего в Бурятию и затерявшегося среди местных жителей. Вскоре после этого вместо всех сайтов у него начали открываться видеозаписи, на которых родственников беглеца отправляют в трудовые лагеря. Также владельцы северокорейских SIM-карт жалуются на признаки подмены содержимого – на всех новостных сайтах лидеров Южной Кореи начинают называть «членами марионеточного оккупационного правительства Юга», а в любых публикациях, где упоминается Ким Чен Ын, его имя выделяется полужирным шрифтом.

