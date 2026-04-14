 

Зеленский — ВСУ впервые захватили российскую позицию, задействовав исключительно роботов

14.04.2026, 11:54, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые захватили российскую позицию без участия наземных солдат – задействовав исключительно беспилотники и роботов. «Будущее уже на поле боя, и творит его Украина», – заявил он.

«Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами – наземными роботизированными комплексами и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию проделали без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», – заявил глава государства.

Где и когда была проведена операция, Зеленский уточнять не стал, однако рассказал, что в течение последних трех месяцев наземные роботизированные комплексы выполнили на фронте более 22000 миссий.

«Другими словами, более 22000 раз сохранена жизнь – в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях в защите высочайшей ценности – жизни человека», – заявил он.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике