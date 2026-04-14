Зеленский — ВСУ впервые захватили российскую позицию, задействовав исключительно роботов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые захватили российскую позицию без участия наземных солдат – задействовав исключительно беспилотники и роботов. «Будущее уже на поле боя, и творит его Украина», – заявил он.

«Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами – наземными роботизированными комплексами и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию проделали без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», – заявил глава государства.

Где и когда была проведена операция, Зеленский уточнять не стал, однако рассказал, что в течение последних трех месяцев наземные роботизированные комплексы выполнили на фронте более 22000 миссий.

«Другими словами, более 22000 раз сохранена жизнь – в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях в защите высочайшей ценности – жизни человека», – заявил он.