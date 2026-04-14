«Росатом» работает над лунной атомной станцией высокой мощности

Изображение сгенерировано нейросетью

Специалисты «Росатома» изучают вопрос возведения на Луне перспективной ядерной электростанции, пиковая мощность который будет в разы выше, чем у актуального 10-киловаттного проекта, и ориентировочно составит 100 кВт. Такое заявление сделал Алексей Лихачев, руководитель госкорпорации.

Как отметил Лихачев, данный проект станет первым этапом к лунной атомной энергетике крупного масштаба. При этом создание более мощной АЭС на поверхности Луны является крайне важным шагом, так как без серьезной атомно-энергетической основы не может быть полноценного освоения дальнего космоса.

Напомним, сейчас инженеры «Росатома» при поддержке коллег из «Роскосмоса» активно работают над первым лунным атомным энергоблоком, при массе свыше 1,2 тонны выдающим не более 10 кВт мощности и рассчитанным на эксплуатацию в течение 10 лет. Разрабатываемая установка получит защиту от перегрузок при старте, воздействия радиации, а также экстремальных и сложных условий Луны, в том числе от низких ночных температур до -150°C.