 

Петер Мадьяр: «Я решил стать премьером Венгрии, когда отдыхал в Крыму в 2018 году»

14.04.2026, 16:03, Разное
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что решил создать свою партию и привести её к победе на выборах, когда отдыхал в Крыму в 2018 году.

По словам Мадьяра, он прибыл на полуостров в июне, чтобы принять участие в неких «общественных и политических мероприятиях», но затем решил остаться там ещё на неделю.

«В Крыму – замечательная природа, замечательные люди. Всё это располагало к тому, чтобы остановиться, дать себе передышку и задуматься, каким я вижу своё будущее. Именно тогда у меня и зародился амбициозный политический план, – сказал он, беседуя с журналистами Blikk. – Если вы думаете, что я его успешно реализовал за эти восемь лет, то вы ошибаетесь – я его только начал реализовывать».

Петер Мадьяр добавил, что был большим поклонником своего предшественника – пока ещё действующего премьера Виктора Орбана, но со временем убедился, что тот «отклонился от заданных им же самим систем координат и исказил свою политическую линию».

«Орбана я главным образом ругал за то, что он недостаточно Орбан. Но я исправлю его ошибки и буду его более последовательной, более жёсткой, более непримиримой версией», – пообещал политик.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

