 

«Целый месяц потерянного времени»: бизнес устанавливает лимиты на походы в туалет

14.04.2026, 15:03, Разное
Депутаты Госдумы по просьбам Ассоциации малых и средних предпринимателей (АМСП), приняли поправки в Трудовой кодекс, которые призваны оптимизировать издержки собственников бизнеса.

По желанию работодателей в трудовые договоры разрешат включать пункт о лимите на посещение туалета в рабочее время – посещение санитарной комнаты ограничат 20 минутами в течение рабочего дня, включая посуточные смены. Превышение нормы грозит работнику выговором или даже штрафом.

«Если сотрудник ходит по 40 минут каждый день, за год утекает 160 рабочих часов. Это целый месяц потерянного времени!» – поясняет глава АМСП Алексей Толчков.

Также работодателям разрешили следить за сотрудниками и их посещением туалета с помощью электронных браслетов и других технических устройств. 

«А мы поступили ещё лучше – мы складываем общее время посещения туалета всеми сотрудниками офиса, и когда лимит исчерпывается, дверь в эту заветную для лентяев комнату автоматически блокируется на сутки», – рассказал предприниматель Василий Перовский. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

