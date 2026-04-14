Трамп: ВВС США разбомбят нефтяную промышленность стран, которые платили Ирану за проход танкеров через Ормуз

Выступая перед членами ассоциации ветеранов ВМС США в Палм-Бич, президент Дональд Трамп обрушился с критикой на страны Персидского залива. По его словам, они «тайно финансируют иранский режим», осуществляя платежи за проход танкеров через Ормузский пролив.

«У меня прекрасные, просто замечательные отношения со всеми этими шейхами и королями, но это мне не помешает сравнять с землёй их нефтяные заводы и вышки. Вы знаете, почему я сделаю это? Потому что они делают то, что не должны делать, и поэтому я сделаю то, что должен сделать», – сказал он.

Также Трамп заявил, что Иран «совершенно некомпетентно» блокировал пролив, и пообещал: США покажут всему миру, как сделать так, чтобы там не могло пройти ни одно судно, даже за деньги.

«У Ирана возможностей в миллион раз меньше, чем у нас, но даже если бы мы имели такие смешные возможности, какие имеет Иран, мы бы заблокировали пролив в миллион раз эффективнее. Я хочу сказать, что они не могут ничего сделать нормально. Мы покажем всем, как надо блокировать проливы и уничтожать корабли. Мы не будем оставлять выживших», – добавил политик.

