В Аушвиц-Биркенау в День Катастрофы прошел «Марш живых»

В День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления в мемориальном комплексе на месте нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау состоялся ежегодный «Марш живых». В нем приняло участие около 7000 человек из десятков стран мира.

Среди участников марша было несколько переживших Холокост – самому младшему из них уже более 90 лет. В шествии между Аушвицем и Биркенау участвовали израильтяне, захваченные палестинскими террористами 7 октября 2023 года, и евреи, выжившие в результате терактов в Сиднее и Манчестере.

Участие израильской делегации до последнего времени было под вопросом в связи с прекращением воздушного сообщения и недостатка финансирования. Последний вопрос удалось решить, в том числе, благодаря частным спонсорам.