 

В Украине введено уголовное наказание за антисемитизм, максимальный срок – восемь лет заключения

14.04.2026, 17:54, Разное
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Он был принят Верховной Радой в феврале 2022 года – еще до начала полномасштабного российского вторжения.

Как пишет РБК-Украина, нарушителям грозит штраф 3400-8500 гривен (78-195 долларов США), ограничение свободы до пяти лет или заключение на срок до трех лет. Предусматривается возможность лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если такие действия соединены с насилием, обманом или угрозами, либо совершены должностным лицом, предусмотрены штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500-17000 гривен) или лишение свободы на срок от двух до пяти лет, а также возможное ограничение права занимать должности.

В случае, если правонарушение совершено организованной группой или повлекло тяжкие последствия, наказание составит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Закон квалифицирует как проявления антисемитизма как отдельные формы выражения нетерпимости к евреям – например, отрицание в праве самоидентификации, распространение материалов, содержащих антисемитские высказывания и отрицание Холокоста, так фактическое нанесение вреда этой категории людей, к примеру, умышленное повреждение или разрушение культовых сооружений, захоронений, других зданий, принадлежащих евреям.

