 

Британская залповая установка HAL10 способна мгновенно запустить до 10 дронов

14.04.2026, 15:00, Разное
Новая гибридная пусковая установка HAL10 Hybrid Air-Systems Launcher британской компании по производству дронов ISS Aerospace предназначена для быстрого запуска 10 БПЛА.

HAL10 действует с модульной платформы WASP. Система уже была протестирована в начале 2026 года. Расположение пусковых контейнеров по схеме 5 х 2 дает возможность операторам запускать беспилотники по одному или всю серию в быстром темпе.

Модульная система позволяет устанавливать HAL10 как на мобильные, так и на стационарные платформы. Она рассчитана на работу в сложных метеоусловиях в диапазоне температур от -32 до 45 °C и скорости ветра до 18 м/сек.

HAL10 предназначена для взаимодействия с БПЛА-системой ISSOS WASP с запуском из контейнера. Дальность полета составляет 45 км, время полета — до 30 мин. без полезной нагрузки и до 22 мин. — с нагрузкой.

У беспилотника имеется модульный отсек, где устанавливается различное оборудование в зависимости от выполняемых функций. Платформа может работать в полуавтоматическом режиме и с сетевым управлением, выполняя задачи по наблюдению, противодействию вражеским беспилотникам и в качестве элемента многоуровневой ПВО.Источник &#8212 ISSOS

ПОСЛЕДНЕЕ

14.04 / На пороховом заводе в Казани произошел пожар, есть пострадавшие

14.04 / В Аушвиц-Биркенау в День Катастрофы прошел «Марш живых»

14.04 / Израильская организация подала жалобу в Гаагу против премьер-министра Испании

14.04 / Трамп: ВВС США разбомбят нефтяную промышленность стран, которые платили Ирану за проход танкеров через Ормуз

14.04 / В США начались первые за десятилетия прямые ливано-израильские переговоры

14.04 / В Украине введено уголовное наказание за антисемитизм, максимальный срок – восемь лет заключения

14.04 / Трамп — переговоры с Ираном могут возобновиться в ближайшие дни в Пакистане

14.04 / «Росатом» работает над лунной атомной станцией высокой мощности

14.04 / Петер Мадьяр: «Я решил стать премьером Венгрии, когда отдыхал в Крыму в 2018 году»

14.04 / Две планеты TRAPPIST-1 оказались раскаленными с одной стороны и ледяными с другой

