Роботы Unitree скоро станут доступны для покупки на AliExpress

Китайская компания Unitree Robotics объявила о скором начале глобальных продаж своего недорогого робота-гуманоида. Модель под названием R1 появится на торговой площадке AliExpress. Основными рынками сбыта станут Северная Америка и Япония, Европа и Сингапур. Реализация будет идти посредством линии продаж AliExpress Brand+, которая предусматривает возможность бесплатной доставки и возврата. Собственную точку продаж на платформе бренд открыл еще в 2025 году, а теперь принял решение усилить свои позиции за рубежом. На первом этапе производитель сосредоточится на крупных внешних рынках, после чего расширит присутствие и через другие каналы сбыта.

На данный момент Unitree не раскрывает цены на R1 для зарубежных покупателей. В КНР стоимость робота составляет 4370 долларов, что делает его самым бюджетным гуманоидным ботом на рынке. Рост модели достигает 123 см, а вес около 27 кг. Производитель позиционирует свое устройство как «робота, рожденного для спорта». Аппарат обучен динамичным движениям и даже трюкам. Так, например, он может выполнять «колесо», подниматься на ноги после падения и бежать вниз по склону.

Широкая известность в Поднебесной пришла к Unitree после выступления 16 ее андроидов H1 на концерте Праздника весны, когда они синхронно исполнили зрелищный танец прямо в эфире центрального телевидения. Согласно проспекту эмиссии, компания намерена продолжать инвестиции в новейшие технологии и расширять продажи за рубежом. Unitree стремительно обошла конкурирующие компании по объему продаж андроидов: только за прошлый год было отгружено не менее 5500 машин, что существенно выше показателей компаний из США.Источник — SCMP