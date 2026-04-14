Roblox вводит отдельные учетные записи для детей и подростков в зависимости от возраста

Компания Roblox объявила о введении новых типов аккаунтов для несовершеннолетних пользователей своей платформы. Теперь при регистрации будет учитываться возраст: с начала июня дети от 5 до 8 лет автоматически перейдут на аккаунты Roblox Kids – в них отключены личные сообщения, а доступ к играм ограничен контентом с минимальным или умеренным уровнем, пишет NBC News.

Пользователи от 9 до 15 лет будут переведены в категорию Roblox Select, где функции чата будут постепенно расширяться, а игры соответствовать умеренному уровню зрелости. Эти изменения стали частью серии мер по усилению безопасности на платформе, которая насчитывает более 151 миллиона активных пользователей ежедневно. Поводом послужило растущее давление на компанию из-за обвинений в недостаточной защите детей от нежелательного контента и возможных злоупотреблений.

Как минимум семь штатов подали судебные иски против Roblox, а в других регионах продолжаются расследования. Кроме того, десятки отдельных дел были объединены в одно крупное производство в федеральном суде Северного округа Калифорнии. В исках говорится о случаях, когда дети якобы становились жертвами злоумышленников на платформе, включая ситуации с серьезными последствиями.

Новая система аккаунтов основана на технологии проверки возраста, внедренной ранее: для доступа к чату пользователи должны пройти биометрическую верификацию, которая определяет их возраст и ограничивает общение кругом примерно равных по возрасту. Однако после запуска система вызвала критику, пользователи жаловались на ошибки в определении возраста и находили способы обхода проверки. В компании заявили, что будут периодически перепроверять данные при подозрении на обман и совершенствовать алгоритмы.

Перед запуском новых типов аккаунтов Roblox также уточнила, что возраст пользователя может определяться либо через привязанный родительский аккаунт, либо с помощью собственных инструментов проверки. После достижения 16 лет аккаунт автоматически становится стандартным, с доступом ко всем функциям.

Компания подчеркнула, что новая система объединяет в себе проверку возраста, настройки по умолчанию, возрастные рейтинги контента, постоянную модерацию и расширенные инструменты родительского контроля.

Функция родительского контроля, появившаяся в 2024 году, позволяет родителям ограничивать доступ к играм и пользователям, управлять чатами, а также устанавливать лимиты на время и расходы. При этом детям младше 13 лет по умолчанию закрыт доступ к личным сообщениям, а младше 9 лет – и к игровым чатам. Теперь компания планирует дополнительно расширить возможности родителей по управлению этими настройками. Также Roblox заявил, что будет регулярно проверять доступные для несовершеннолетних игры с участием разработчиков, анализа жалоб и системы возрастных рейтингов.