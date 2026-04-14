 

Киров переименовали в Хаменеиград

14.04.2026, 13:03, Разное
Законодательное собрание Кировской области единогласно поддержало инициативу общественной организации «Русская соборность» об увековечивании памяти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, убитого в ходе несогласованного с ООН авиаудара США по Тегерану 28 февраля 2026 года.

Согласно решению областного парламента, Киров с 13 апреля 2026 года будет  называться Хаменеиград. В центре города планируется до конца года установить памятник аятолле и назвать в его честь одну из центральных улиц.

«Али Хаменеи был настоящим другом России, он любил нашу страну и всегда выступал за расширение и углубление связей с Москвой. Что касается Кирова, то кто он такой и какое отношение имеет к нашему региону? Никакого, поэтому мы и предложили переименовать областной центр», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян. 

Также депутаты направили запрос с Государственную думу с просьбой дать им право самостоятельно определить новое название Кировской области – региону могут вернуть историческое название Вятский край, либо переименовать в Хаменеиградскую область

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

