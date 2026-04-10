 

Хитрый велосипедный звонок от Škoda спасет прохожих в наушниках

10.04.2026, 13:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Инженеры компании Škoda совместно с аудиологами из Университета Солфорда в Великобритании разработали технологию «взлома» наушников с функцией шумоподавления. В современных мегаполисах, где очень много курьеров на велосипедах, данная функция становится весьма опасной. Пешеходы с такими наушниками попросту не слышат велосипедного звонка, а потому нередко попадают под колеса.

Принцип технологии шумоподавления основан том, что специальный модуль анализирует внешний сигнал с крохотных микрофонов и генерирует инвертированную частоту для его подавления. Алгоритм работы модуля несовершенен и в ходе исследований инженеры выяснили, что хуже всего он работает в низкочастотном диапазоне от 750 до 780 Гц. Поэтому они спроектировали велозвонок, который издает звуки на этих частотах.

На самом деле, устройство под названием DuoBell содержит много оригинальных инженерных решений. Во-первых, оно полностью механическое. Во-вторых, тут два резонатора, которые работают на разных частотах – чтобы звук слышали люди в наушниках и без них. В-третьих, сами звуки очень быстрые и при этом нерегулярные, что сбивает с толку алгоритмы шумоподавления.

По результатам тестирования, новый звонок слышат на 5 с раньше и на расстоянии в 22 м дальше, чем обычный. Курьеры, которые тестировали его в полевых условиях на улицах Лондона, остались очень довольны. Однако неизвестно, поступит ли звонок в свободную продажу или же им будут оснащать только курьеров.

Источник &#8212 Škoda

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике