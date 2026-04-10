Хитрый велосипедный звонок от Škoda спасет прохожих в наушниках

Инженеры компании Škoda совместно с аудиологами из Университета Солфорда в Великобритании разработали технологию «взлома» наушников с функцией шумоподавления. В современных мегаполисах, где очень много курьеров на велосипедах, данная функция становится весьма опасной. Пешеходы с такими наушниками попросту не слышат велосипедного звонка, а потому нередко попадают под колеса.

Принцип технологии шумоподавления основан том, что специальный модуль анализирует внешний сигнал с крохотных микрофонов и генерирует инвертированную частоту для его подавления. Алгоритм работы модуля несовершенен и в ходе исследований инженеры выяснили, что хуже всего он работает в низкочастотном диапазоне от 750 до 780 Гц. Поэтому они спроектировали велозвонок, который издает звуки на этих частотах.

На самом деле, устройство под названием DuoBell содержит много оригинальных инженерных решений. Во-первых, оно полностью механическое. Во-вторых, тут два резонатора, которые работают на разных частотах – чтобы звук слышали люди в наушниках и без них. В-третьих, сами звуки очень быстрые и при этом нерегулярные, что сбивает с толку алгоритмы шумоподавления.

По результатам тестирования, новый звонок слышат на 5 с раньше и на расстоянии в 22 м дальше, чем обычный. Курьеры, которые тестировали его в полевых условиях на улицах Лондона, остались очень довольны. Однако неизвестно, поступит ли звонок в свободную продажу или же им будут оснащать только курьеров.

Источник — Škoda